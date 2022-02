EFE

Carlo Ancelotti confirmó las ausencias de David Alaba y Gareth Bale en Vallecas, donde espera que su equipo reafirme la reacción mostrada en la segunda parte ante el Alavés y que sea el fin de un periodo en el que reconoció que han "sufrido por muchas razones".

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



"Soy optimista, tenemos que evaluar lo que está pasando y no hemos tenido un buen período. Después de la Supercopa hemos sufrido por muchas razones. Ahora estamos mejor, el partido ante el Alavés dejó buenas sensaciones, una buena reacción y buen juego en la segunda parte. Los entrenamientos de esta semana nos permiten mejorar, ojalá podamos mostrarlo mañana", deseó.



Y lo tendrá que hacer con dos bajas que el técnico italiano confirmó, el austriaco Alaba y el galés Bale por molestias musculares. "Mañana Bale no va a jugar porque como Alaba ha tenido una sobrecarga esta semana y los dos no estarán disponibles esta semana. Volverán la próxima".



Enfocado únicamente en LaLiga Santander, 'Carletto' calificó de "finales" las dos próximas jornadas y apuntó a la dificultad que tendrán que superar para derrotar al Rayo Vallecano en su casa.



"Es un partido difícil porque el Rayo lo está haciendo muy bien, sobre todo en casa. Va a ser un partido que nos exige mucho. Hemos entrenado bien, el equipo está preparado para jugar un buen partido", dijo. "Antes del PSG tenemos dos finales, porque ganar en Vallecas y a la Real Sociedad significaría mucho para la Liga", añadió.



Por eso, las rotaciones no entran en la cabeza de Ancelotti que dijo va a "meter el mejor equipo" en los dos partidos previos a la búsqueda de la remontada ante el París Saint-Germain, cita en la que no ocultó el sustituto del sancionado Casemiro. "Creo que Toni Kroos no necesita acostumbrarse a esa posición porque lo ha hecho muchas veces".



Ante el Rayo, confía el técnico del Real Madrid que se vean cambios que ha trabajado con su equipo. "Si el problema hubiese sido físico, no juegas mejor la segunda parte que la primera. Lo hemos hablando y nos viene bien jugar contra el Rayo porque es de los mejores equipos marcando goles en la Liga en los primeros 30 minutos. Mañana vamos a empezar bien", dijo convencido.



"Vamos a mejorar, estamos intentando cambiar la estrategia un poco para ser más intensos y agresivos, presionar más arriba porque veo al equipo con energía para hacerlo", detalló. "Desde la derrota con el Espanyol hemos pasado a defender con bloque bajo, nos salió bien, ganamos diez partidos seguidos y después nos ha costado más explotar la contra. Estamos pensando utilizar un bloque más alto, presionar más arriba para tener más control cuando no tenemos el balón".



Resaltó el papel de Marco Asensio y la importancia de sus goles. "Tiene esta cualidad (disparo fuera del área) y la puede explotar para el equipo. Lo está haciendo bien Marco, está motivado y en buena condición física, marcando la diferencia en muchos partidos con goles importantes. Muchas veces abriendo el marcador y otras sentenciando el partido".



Y terminó elogiando el momento que pasa el Barcelona tras sus dos últimas goleadas, en Liga y al Nápoles en la Liga Europa. "Lo ha hecho muy bien en Nápoles, no es fácil ganarle y lo ha hecho con un partido muy completo. El Barcelona siempre es un equipo que lucha por la Liga, también en este año, ahora lo está haciendo muy bien".