EFE

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, elogió el juego de su equipo ante el Rayo Vallecano, asegurando que durante 80 minutos firmaron su "mejor partido de la temporada" y admitió que acabaron teniendo "minutos de miedo" después de perdonar varias ocasiones para sentenciar el encuentro.



"Desde la banda he visto a un equipo que ha jugado muy bien durante 80 minutos. Hemos tenido muchas oportunidades y pensaba que teníamos que marcar otro gol para cerrar el partido. Ese tercer gol no ha llegado y cuando nos han marcado hemos tenido unos minutos de miedo y hemos sufrido", analizó en rueda de prensa.

"Hay que evaluar todo, los diez minutos en los que hemos sufrido mucho, pero también los 80 en los que hemos jugado muy bien y las oportunidades que hemos fallado. Es bastante raro que Karim falle las que ha tenido. Estoy contento porque son tres puntos ante un Rayo que juega bien, hemos utilizado bien la contra y si hubiese acabado el partido antes se podía decir que era el mejor partido de la temporada", añadió.

De nuevo Ancelotti realizó pocos cambios y tardíos. Se justificó en su comparecencia aportando sus razones. "He quitado a Benzema porque estaba cansado y a Marco que ha hecho un partido estupendo. El cambio final (Nacho) fue para meter más altura en balón parado. Hay que tener en cuenta que dos jugadores como Valverde o Modric no estaban y por eso no hemos cambiado mucho".

La oportunidad que concedió el técnico italiano a Marco Asensio como titular, le dejó satisfecho. "Puede disfrutar por su calidad en la posición de extremo o jugando por dentro. Hoy ha combinado bien con Carvajal, también puede jugar como medio marcó tres goles contra el Mallorca. Lo importante es que se sienta importante, como es, para el equipo. Siempre que entra es importante".