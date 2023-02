EFE

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, fue optimista con la situación de su equipo en la española LaLiga Santander, a ocho puntos del Barcelona, convencido de que pueden "bajar la desventaja" y aumentar la presión si vencen en la visita el sábado a Osasuna.



"El objetivo es bajar la desventaja y sobre todo por nosotros, tenemos un calendario muy exigente con partidos muy importantes y tenemos que llegar a este momento con buenas sensaciones. Parece que estamos bien pero en cada partido se puede mejorar o empeorar sensaciones, se puede pasar de lo bueno a lo malo y al revés rápidamente", aseguró en rueda de prensa.



Ancelotti descartó que sus decisiones para el equipo titular que se enfrentará a Osasuna, vayan a estar condicionadas por el duelo europeo del martes ante el Liverpool.



"He dedicado cero horas al martes porque al Liverpool lo conocemos muy bien. Al partido de mañana le hemos dedicado las 24 horas porque es un partido muy importante, podemos bajar la desventaja y seguir con las buenas sensaciones. No pienso en la alineación de mañana por el martes porque podría jugar el mismo equipo", reconoció.



Con Karim Benzema fuera de la convocatoria por descanso y para no correr riesgos de lesión, confirmó Ancelotti que el delantero canterano Álvaro Rodríguez, viajará con el primer equipo.



"Lo está haciendo bien. Álvaro no ha estado en la última convocatoria porque estaba jugando la Copa América sub-20 pero mañana estará. Tiene calidad y muchas cualidades, sobre todo un perfil que no tenemos. Es muy alto y muy bueno de cabeza, nos puede ayudar", opinó.



Aunque no desveló la delantera que jugará de inicio ante Osasuna, dejó claro Ancelotti que el buen rendimiento frente al Elche de Rodrygo Goes como extremo izquierdo, no crea una competencia directa con su compatriota brasileño Vinícius Junior, a los que prefiere juntos en el campo.



"Tenemos una delantera mañana muy competitiva, no olvidemos que vuelve Vinícius que lo está haciendo muy bien y puede ser un delantero muy peligroso. Confiamos totalmente en los que van a jugar mañana", afirmó.



"Rodrygo juega de titular mañana. No es competencia de Vinícius porque sería un loco meterlos en competencia, tienen que jugar juntos. A veces pueden ser los dos delanteros en un 4-4-2", añadió introduciendo una nueva variante ofensiva.



Junto a la titularidad de Rodrygo en El Sadar, también confirmó Ancelotti entre bromas la de Luka Modric. "He hablado de este asunto con él y prefiere empezar el partido, así que mañana va a empezarlo".