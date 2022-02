EFE

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, respaldó al galés Gareth Bale en la víspera del duelo de la Liga de Campeones ante el PSG, defendió su profesionalidad y deseó que el final de su andadura en el club blanco esté a la altura de sus grandes logros.



Después de recuperar a Bale 168 días después con la titularidad en en LaLiga ante el Villarreal, Ancelotti mostró un tacto especial a la hora de hablar del futbolista galés y aseguró que mantiene con él una buena relación.

#UCL "Bale no ha faltado el respeto a sus compañeros, se entrena bien, es profesional... Quiere terminar aquí como se merece. Porque ha ayudado a ganar Champions, ha hecho cosas importantes... Y creo que terminar aquí bien sería bueno para su carrera”.



"Hablo con él como con todos, intento sacar lo mejor, escucho los problemas que tiene. La relación personal con Bale y con el resto es buena. No tengo nada que reprocharle y se mantiene bien (la relación) cuando el jugador es serio y profesional, respeta las reglas y a las personas que trabajan contigo. Él siempre lo ha hecho", aseguró en una rueda de prensa.



La ausencia de oportunidades para Bale desde finales de agosto se debe, según Ancelotti, a las lesiones y varios momentos en los que el galés no tuvo la "motivación" adecuada, pero el técnico italiano enfoca el presente y cuenta con él para lo que resta de temporada.



"Ha tenido lesiones, se acaba su contrato, puede ser que no tuviese una gran motivación, pero ahora está bien y quiere terminar como merece porque a este club Bale le ha dado muchos títulos, le ha ayudado a ganar 'Champions' y para él sería bueno terminar bien aquí por su carrera", manifestó.