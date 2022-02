EFE

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacó la mejoría de su equipo en la segunda parte del encuentro ante el Villarreal y afirmó que a pesar de esta circunstancia les había faltado acierto y suerte.

También admitió que les ha faltado algo de gol en los últimos encuentros, pero que en Villarreal el Real Madrid tuvo tres oportunidades en un mano a mano con el portero rival y dos balones al larguero. "Lo que me preocuparía es no buscar las oportunidades o el juego que hicimos en la primera mitad con poco compromiso. Hemos cambiado tras el descanso y hemos sido más verticales, aunque nos ha faltado efectividad", señaló.



Destacó que Gareth Bale, que volvía a jugar 168 días después, hizo bien todo lo que tenía que hacer y que no había vuelto antes porque debía recuperarse plenamente de su lesión muscular. "Hoy ha mostrado que está comprometido y que puede estar con nosotros", agregó.



En el descanso quedó claro que les habían faltado cosas con un bloque bajo y sin agresividad en el uno contra uno y por eso el Villarreal tuvo más control del juego, opinó el técnico italiano, quien recordó que la segunda mitad fue completamente diferente, con más agresividad con el balón. "Ahí ha estado la clave del encuentro", apostilló.



Respecto a Vinicius, preguntado sobre si hay mucha dureza sobre él para tratar de sacarlo del partido indicó que eso no le preocupa. "Debe entender que esto puede pasar y que tiene que estar concentrado en el juego y no debe perder energías con estas cosas", finalizó.