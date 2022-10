EFE

El francés Karim Benzema regresa ante Osasuna directamente como titular, según desveló Carlo Ancelotti este sábado en su comparecencia ante los medios informativos, en la que confirmó que Lucas Vázquez y el croata Luka Modric están descartados y se probarán para regresar el miércoles en la Champions League.



"Benzema está muy bien y va a empezar el partido. Ha entrenado bien, lo ha hecho todo esta semana con el equipo y su condición física es muy buena. Ha tenido tiempo para recuperar, lo veo muy bien y va a jugar", confirmó Ancelotti en rueda de prensa.



El técnico italiano defendió el nivel del delantero francés sin coincidir con que este curso de momento no ha mantenido lo del curso pasado. "Es verdad que no ha marcado en los últimos partidos porque no ha jugado", bromeó.



"No veo nada raro en Karim. No hizo la pretemporada completa y le afectó un poco pero es el de siempre. Ahora, tras un periodo sin jugar, vamos a volver a ver el Karim de siempre, un jugador espectacular", añadió.



Respecto a Lucas Vázquez y Modric, 'Carletto' marcó los plazos para que vuelvan a competir: "Lucas se ha entrenado hoy con el equipo de forma parcial y la próxima semana estará disponible para el miércoles o el sábado".



"Es la misma línea que seguimos con Modric que ha tenido un pequeño problema en su último partido. No es cosa muy seria, está muy justo para jugar el miércoles pero entrenará el lunes con el equipo y lo veremos. Si no llega estará para el siguiente partido de Liga", añadió.