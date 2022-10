EFE

La baja del portero belga Thibaut Courtois en el clásico del fútbol español ya es oficial, como confirmó Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, en una rueda de prensa en la que dio opciones al defensa alemán Antonio Rüdiger, que quiere jugar ante el Barcelona con máscara.



"Courtois está bastante bien, se encuentra bien pero ha entrenado muy poco y no se encuentra cómodo. Para mañana está descartado. La próxima semana entrenará con más continuidad y veremos si está para el miércoles o el domingo, lo importante es que ha salido de su problema y ahora le falta entrenamiento", desveló en su comparecencia el entrenador italiano.



Con más optimismo habló de Rüdiger, tras ver en vísperas del partido ejercitarse a su jugador con una máscara que le protege la zona donde tiene los 20 puntos recibidos en el rostro el pasado martes, tras chocar contra el portero del Shakhtar ucraniano, en la acción en la que logró el gol del empate.



"Rüdiger está bien, tiene que ponerse la mascarilla para evitar que la herida se pueda abrir otra vez, no tienes molestias, está cómodo y con mucha ilusión también. Es un guerrero", elogió.



Y puso en valor Ancelotti lo que está aportando el defensa alemán en sus primeros meses en el Real Madrid tras una rápida adaptación al equipo y al fútbol español.



"Es muy fuerte en los duelos, de cabeza en las dos áreas, no es una sorpresa que marcase al final porque como Militao tiene esta cualidad. Lo que más aporta es su mentalidad, su personalidad, un ganador que nunca para en entrenamientos. Es un defensa muy muy pesimista", definió en ese perfil de zagueros que nunca se relajan durante los partidos.