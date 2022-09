EFE

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, elogió la continuidad en el rendimiento del brasileño Vinícius Junior, que ha marcado en sus cuatro últimos partidos, y aseguró que "es determinante" en un momento en el que asumirá el liderazgo ofensivo del equipo por la ausencia de Karim Benzema.



"El objetivo de Vinícius es seguir jugando como lo está haciendo, con la buena actitud que tiene. Después puede macar más o menos, pero es determinante. Lo fue el año pasado y lo es a principio de temporada. Juega con continuidad", elogió Ancelotti.



"Ahora es más continuo en la finalización, marcando goles con continuidad. Es difícil que pueda fallar frente a la portería, ahí ha mejorado mucho. Destaco de él que sigue manteniendo buena actitud, mucha humildad en el trabajo y quiere mejorar cada día", añadió.



El técnico italiano además defendió las celebraciones con bailes de Vinícius, que entiende no deben molestar a ninguna afición. "La celebración es de un brasilero que juega muy bien, no creo que moleste a nadie".



La ausencia de Karim Benzema por lesión fue el tema principal de la comparecencia de Ancelotti ante los medios. El italiano celebra tener dependencia de un goleador como el francés y asegura que pese a su gran nivel, cree que no le echarán de menos.



"Las lesiones son cosas que le pueden pasar a un futbolista. Ha tenido un pequeño problema ante el Celtic, el año pasado también lo tuvo en diciembre y le suplimos bien. Lo mismo este año, sin él el equipo jugó muy bien ante el Celtic en fase ofensiva. Ojalá se pueda repetir mañana", apuntó.



"Ojala podamos tener 'Karimdependencia' porque significará que marca muchos goles y los que hizo el año pasado nos ayudó a tener éxito. Si no la hay, ojalá la tengamos de Vinícius o Rodyrgo. Si dependemos de un jugador es un aspecto positivo, no negativo. Este equipo tiene mucha calidad en ataque con Vinicíus, Hazard, Rodrygo, Asensio y en algunos partidos Mariano nos puede ayudar porque es potente de cabeza. Tenemos recursos para mantener esta racha de gol", defendió.



En su análisis del estilo que se impone en el fútbol actual, 'Carletto' defendió que la posesión ha perdido importancia y gana peso jugar más directo. De ahí que le restase importancia al último gol de su equipo en Celtic Park tras dar 33 toques.



"Al Real Madrid no se le quita mérito, tiene el que se merece. Marcamos tras 33 pases pero no significa que sea nuestra identidad. El partido estaba casi acabado y queríamos posesión controlada. La estadística dice que es más sencillo marcar con menos de diez pases", defendió.



Por último, sobre el rival que visita el Santiago Bernabéu, Ancelotti destacó su labor defensiva. "El Mallorca los últimos partidos lo ha hecho bien, ha defendido bien, ha encajado solo tres goles. Va a preparar un partido para defender y buscar la contra", analizó de un partido en el que apostará por rotaciones.