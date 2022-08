EFE

El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sigue pendiente de la decisión final de Marco Asensio, con la posibilidad de marcharse del club blanco en los últimos días de mercado si acepta alguna de las propuestas que tiene sobre la mesa, y cerró la puerta a la posible llegada de un delantero.



"No sé nada nuevo de Asensio, está valorando su situación. El día de 2 de septiembre todo estará aclarado. Si se queda, va a ser un jugador importante de nuestra plantilla; si se va tenemos que escucharlo. Si hay una buena opción para él y para el club se puede evaluar", manifestó en rueda de prensa.



Ancelotti reconoció que "si se queda", él estará "encantado", mostrando su deseo con un jugador que recordó "el año pasado aportó mucho", convencido de que "puede aportar si se queda".



"Tenemos una plantilla con muchos recursos. Si Marco sale, no vamos a fichar a nadie porque no lo necesitamos", confirmó el técnico madridista descartando la posibilidad de ir al mercado para reforzar la delantera de su equipo. "Estamos listos para todas las opciones. Si se queda, encantado, y si quiere salir tenemos que respetar su decisión".