EFE

Derbi vasco en Vitoria en el que ambos conjuntos llegaban inmersos en una buena racha. Los babazorros no habían perdido en sus últimos cuatro partidos en LaLiga mientras que los armeros, solo habían perdido uno de sus últimos siete encuentros. Los de Abelardo soñaban con continuar en puestos europeos. Los de Mendilíbar, continuar ampliando el colchón de puestos con el descenso.

El guión en Mendizorroza fue el esperado. En los primeros minutos del encuentro, tuvo más balón el Eibar, pero todo cambió al cuarto de hora con una gran ocasión para el Alavés. Una jugada de Calleri por el costado derecho hasta que llegó a línea de fondo para un balón en el corazón del área. Borja Bastón conectó con el envío, pero terminó rematando desviado. A partir de ese momento, el choque estaba equilibrado, con intensidad y ritmo en el terreno de juego y ocasiones para ambos conjuntos. Mucho más claras para los babazorros que en la siguiente jugada, rozaron el gol tras un remate de Calleri en el interior del área que acarició la madera. De nuevo, otra acción que llegaba por el costado derecho, donde los de Abelardo estaban generando todo el peligro. Entre Calleri y Borja Bastón, la portería de Dmitrovic corría serio peligro. El serbio salvaba a los suyos en una de las últimas acciones del primer acto en la que Bastón en una gran jugada individual puso a prueba los reflejos de su rival.

La segunda mitad empezaba animada aunque con un serio contratiempo para el Alavés. Duarte tuvo que ser sustituido tras sufrir una herida profunda en su pierna como consecuencia de una acción el en primer tiempo causada por los tacos de Pacheco. No pareció afectar a los de Abelardo que dejaron un primer aviso de Borja Bastón en la portería rival. El cuadro armero no tardó en lanzar su réplica con un cabezazo de Joan Jordán que salía ligeramente desviado. En el minuto 58, el cuadro local abría el marcador en un espectacular contragolpe orquestado por Jony que robó balón en el área rival, se zafó de dos defensores y desde la derecha, enviaba un pase en profundidad para Inui. El jugador japonés, lograba batir a Dmitrovic con una gran definición. Pero tras el tanto, el Eibar no bajó los brazos y puso en serios apuros a la zaga local hasta que en el minuto 71, Marc Cardona igualaba el marcador. Centro de Orellana por el carril derecho que remataba Cardona con la diestra al fondo de las mallas.

El pitido final confirmaba el reparto de puntos. Justo resultado para ambos equipos que han ofrecido un gran partido repleto de ocasiones. El Alavés con este punto continuará en la quinta plaza con 41 puntos, a uno del Getafe. Buen resultado y muy trabajado para el Eibar, que se alza con la décima plaza (35 puntos) a la espera de lo que hagan sus rivales más directos. Hoy sí, el fútbol repartió justicia.