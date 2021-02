EFE

Joselu Mato dio oxígeno al Deportivo Alavés con un gol en la segunda mitad que significó los tres puntos para el equipo vitoriano y metió en problemas a un Real Valladolid que estuvo a merced de los locales durante casi todo el partido (1-0).



Abelardo Fernández consiguió su primer triunfo desde que llegó al banquillo del conjunto de Vitoria en su segunda etapa.



Con este revés, los pucelanos caen a puestos de descenso tras cosechar su tercera derrota consecutiva en LaLiga Santander, mientras el conjunto vascos confirmó los sensaciones mostradas ante el Getafe, con una victoria que se resistió en liga durante las seis últimas jornadas.

🔚 FINAL FINAL FINAAAAAAAAAAAAAAAL‼️



Terminó el partido en Mendizorrotza con una importantísima victoria del Glorioso 💙#AlavésRealValladolid #GoazenGlorioso 🦊 pic.twitter.com/K73QJxtx6m — Deportivo Alavés (@Alaves) February 5, 2021





El Alavés se impuso de principio a fin gracias a su presión y su despliegue físico, y pudo ampliar el marcador en los últimos minutos, pero Jordi Masip evitó un resultado más abultado.



Aunque en la primera parte apenas hubo ocasiones, los de Abelardo controlaron la contienda y no dieron opción a un Valladolid que se mostró sin ideas a la hora de buscar la portería rival.



Los locales llevaron la iniciativa en los primeros minutos, en los que fueron protagonistas varios choques en las disputas por el balón en uno y otro bando, que dio pistas sobre la intensidad que iba a tener un partido entre rivales directos.



Los albiazules pidieron penalti por una mano de la defensa visitante en el área, pero tras consultar con el VAR, el árbitro no cambió su indicación inicial y el duelo continuó en un gran batalla por cada balón dividido.



Al Valladolid le costó salir de su campo ante la presión de un Alavés que llevó el peligro a los pucelanos desde el balón parado, aunque la defensa visitante se mostró muy sólida en el juego aéreo.



Lucas Pérez y Joselu Mato ofrecieron la chispa a los albiazules, con mucha movilidad en los puestos de ataque, donde se fueron sumando cada vez más jugadores.



Sin embargo, Jordi Masip apenas tuvo trabajo en la primera media hora y menos tuvo Fernando Pacheco. Los babazorros marcaron el ritmo del juego, peor no lograon finalizar las jugadas.



El miedo a cometer errores atenazó a los dos equipos en ataque y que tampoco quisieron arriesgar con muchos hombres para proteger las retaguardias y se llegó al descanso sin goles ni ocasiones.



Tras el paso por vestuarios, el Alavés pudo adelantarse con un libre directo de Florian Lejeune y un fallo de Luis Rioja en boca de gol minutos antes de darle la alternativa a Iñigo Córdoba, que debutó con los vitorianos.



La presión de los vascos fue incluso más intensa con el paso de los minutos. Subieron líneas los de Abelardo y obtuvieron el premio del gol con un buen remate de Joselu Mato, que empujó un gran pase de Martín Aguirregabiria en el primer palo.



El gol no cambió la puesta en escena de un Alavés que quería sentenciar el partido y que no bajó una presión que le permitió plantarse en los dominios de Masip con velocidad.



Tomás Pina estuvo a punto de aprovechar un mal despeje de la zaga vallisoletana en otro aviso de los vitorianos, que se encontraron con un buen Jordi Masip, que evitó que los babazorros aumentaran la renta en la recta final del choque.



Acabaron muy enteros los locales, que embotellaron a un maniatado Valladolid, incapaz de reaccionar tras recibir el gol.