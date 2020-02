GOAL

Javier Aguirre no ocultó su disgusto por la salida de Martin Braithwaite, el nuevo refuerzo del Barcelona. “Nos han chingado”, aseguró el entrenador del Leganés ante los medios de prensa.

“Nunca me había pasado que te saquen a un jugador en un día, no te lo imaginas. Creo que nos chingaron, como se dicen en México. Tú no te imaginas que, yendo en el último lugar, nos zumben a dos jugadores, así, pum, ventilao”, agregó el mexicano, recordando además la partida de Youssef En-Nesyri al Sevilla.

Aguirre, de todos modos, quiere pensar en positivo. “Mientras la FIFA nos deje jugar con once, fantástico. Yo estoy contento con lo que tengo”, subrayó. Y añadió: “Tengo 26 jugadores, sería una falta de respeto decir que estamos jodidos porque son buenísimos jugadores”.

¿Qué le puede aportar Braithwaite al Barcelona? “No lo voy a decir, ellos sabrán por qué le ficharon”, remarcó el Vasco para intentar ponerle un punto final a esta historia.