EFE

Javier Aguirre, entrenador del Leganés, destacó la importancia que tendrá para su equipo y el Valladolid el encuentro liguero que enfrentará a ambos conjuntos en el José Zorrilla.



"Espero un Leganés competitivo, lo espero de verdad. Para nosotros y para el Valladolid es un partido importantísimo, o ellos abren la brecha definitivamente o nos acercamos. Una victoria para cualquier lado puede tener consecuencias y entendemos todos la importancia del duelo", indicó.



La cita llega después del parón navideño: "Estos días puedes perder un poco el hilo, la actitud de los jugadores. Volver a conectar es complicado y nos cuesta un poco volver a abrir la jornada, nos toca el viernes o a mediodía".



"Creo que el equipo vino bien. Lo creo porque veo la actitud en los entrenamientos. Da la sensación de que no hizo mella la noche de fin de año. Chequeé con el nutricionista, con el médico, con los fisios y da la sensación de que todos están en tiempo y forma bien", apuntó.



Aguirre cree que una de las claves fuera de casa es no encajar tantos de estrategia: "Los tres goles que recibimos a domicilio fueron a balón parado, los tres. Y nos hicieron mucho daño. De poder pescar cinco punto solo trajimos dos. Por lo tanto estamos trabajando en ese aspecto".



"Por lo demás creo que el equipo se muestra serio, comprometido. Es cierto que en San Sebastián no tuvimos casi ocasiones, en Sevilla nos tiramos un poco más y contra el Alavés fue un partido igualado. Esperemos que mañana lo sea también, que seamos capaces de mostrar una cara seria y que seamos un equipo que aspire a ganar, debemos tener esa ambición", añadió.



En caso de victoria, podrían dormir fuera del descenso por primera vez en muchas jornadas: "Como faltan 20 partidos no le doy mucha importancia. Pase lo que pase el equipo debe ir partido a partido, noventa a noventa. Es de lo que vamos a vivir de aquí al final".



"Que momentáneamente puedas pasar la noche fuera del descenso no es algo que me quite el sueño. LaLiga se decide en mayo, los cinco o seis últimos partidos son fundamentales. Viene la cuesta de enero, rivales complicados, y tenemos que dar la cara", agregó.



A sus órdenes, el plantel ha sumado ya más que en las fechas anteriores: "Estos ocho puntos que llevamos son producto de la confianza que paulatinamente hemos ido recuperando. Le peleamos al Barcelona, al Espanyol, a la Real. Hemos generado entre todos nosotros una confianza en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario".



"Entrenamos bien e intentamos trasladarlo al partido. Está el rival, es fútbol, y si es mejor no hay más que hablar. Pero sí creo que eso lo hemos logrado entre todos. La institución, el staff médico, el staff técnico, los jugadores... somos un equipo de Primera División", completó.



Además habló del mercado de fichajes. En cuanto a las salidas, manifestó: "Fede (Varela) me pidió minutos. Concedido, no hay problemas. Y por ahí también algún otro jugador inquieto con los minutos que quiere en otra parte. Sólo hemos valorado estos dos jugadores, con opciones de salir. Uno es Fede y el otro prefiero no mencionarlo. Es un jugador válido para mí".



Otro aspecto son las llegadas: "Como les dije ayer a los dos Felipes (dueño y secretario técnico) yo llevo dos meses en el equipo. Yo apenas he llegado. Esto es como si un míster llega en junio en pretemporada y en agosto ya está diciendo: éste me sirve, éste no me sirve... Ni siquiera le das oportunidades. Me parece un poco injusto".



"Ésas son mis circunstancias. La del club es otra. Contratos, cesiones, o que han visto que ya durante un tiempo alguien debe salir por lo que fuere. Estamos en ello. Pero de momento digo eso: salió Fede y puede que uno o dos más. Ahí estamos, de momento. Si hay novedades, se las irán diciendo sus fuentes, que ustedes tienen muchas fuentes en el vestuario", expresó.



Por último, analizó la presencia de la eliminatoria copera contra el Murcia: "Agradezco la Copa. Me encanta. Llegué ya a una final y semifinal de Copa y es fabuloso para los entrenadores. Mueves al equipo. Los chicos que están toda la semana trabajando sin espacio en Liga tienen sus oportunidades. Los entrenadores encontramos un bálsamo en la Copa".



"Y si encima, te vas motivando, ganando en rondas, es bonito. Competir es bonito. Todos prefieren jugar antes que entrenar. Te lo firmo. Y si juegas miércoles domingo, mejor. Le damos la máxima importancia", comentó.