Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aceptó de buen grado la crítica que ha recibido tras la eliminación de su equipo de la Copa del Rey, reconoció que con sus decisiones "a veces aciertas y otras te equivocas" y confesó que se siente "más vivo" cuando encara malos momentos.

A la frase popular 'la derrota tiene cien padres pero la derrota es huérfana', respondió Ancelotti con buen talante, tras sentir que es el único señalado del encuentro perdido en San Mamés que costó el primer título del curso.



"Es verdad pero estoy acostumbrado, tengo tanta ilusión y tantas ganas de ser entrenador del Real Madrid que la crítica es bienvenida, me tiene despierto. Claro que me hace pensar más, es normal, agradezco que me critiquen porque me tiene más vivo", dijo en rueda de prensa.



"Estoy acostumbrado a esto, a vivir este tipo de momentos, es una confirmación de que soy el entrenador del Real Madrid. Siempre tienes que tomar decisiones, a veces aciertas y otras te equivocas. Es bastante normal en nuestro trabajo, nada nuevo", añadió.



De las decisiones que tomó por las ha sido criticado, Ancelotti enfocó la de hacer jugar de titular al brasileño Vinícius con el cansancio que arrastraba pero no la ausencia de minutos a Eden Hazard ni Gareth Bale.



"He arriesgado un poco con Vinícius creo, lo podía poner la segunda parte. Lo podemos hablar pero el jugador es verdad que sabía que estaba un poco cansado pero creía que podía aportar al equipo. Se puede opinar por la presencia de Vinícius, del resto hay poco que decir, puse a Casemiro y Rodrygo que no habían jugado, y la elección de delantero centro busque gente rápida y luego cambié con Isco", explicó.



Restó importancia a las risas de Gareth Bale tras ver calentar a Hazard sin que luego saltara al césped y explicó la razón por la que volvió al banquillo. "No he visto este episodio, no sé lo que ha pasado ni por lo que Bale se ha reído, no es una cosa tan importante".



"Quería meter a Hazard y Ceballos en las prórroga, por ese motivo calentaban y los rotaba, porque solo pueden calentar tres jugadores y para tener a todos calentados no puedes meter a seis. Es la regla y por eso a veces paran", argumentó.



Centrado ya en el Granada, el técnico madridista espera una reacción de su equipo inmediata y que responda con las importantes bajas de sus dos referentes ofensivos, Vinícius y Karim Benzema.



"El equipo necesita reaccionar después de la derrota ante el Athletic. El Granada buscará su partido y encontrar nuestra debilidad pero lo más importante es reaccionar bien con un buen partido, comprometidos y ganar", afirmó.



"La plantilla está lista para jugar. Tenemos la ausencia de Vinícius y Karim, el resto están entrenando y si les doy la oportunidad van a jugar. Es una decisión que tengo que tomar, elegir el once inicial y esperar acertar", respondió cuando fue preguntado sobre la posibilidad de que Hazard y Bale reciban una oportunidad.



Convencido de que con una carga menor de partidos en febrero su equipo volverá a su mejor nivel, Ancelotti analizó el duro inicio de año que han tenido. "Es verdad que he jugado muchas veces con los mismos jugadores y que hay algunos que no han jugado mucho estando preparados para jugar. El mes de enero ha sido complicado por la Supercopa, partidos de Copa del Rey, algunas lesiones importantes, viaje de los brasileños. La gestión de la plantilla pienso que es buena porque soy el que todos los días ve a los jugadores y toma decisiones".



"Hemos sufrido un poco en enero y no lo hemos hecho bien como en diciembre, es normal. Ahora es un mes muy importante en el que tendremos la plantilla más fresca. Es importante para seguir líderes en la Liga y pasar ronda de Champions. Hasta ahora el equipo está bien posicionado, dolido por la eliminación de la Copa, hemos ganado un título y estamos compitiendo bien en otros dos", sentenció.