Abelardo Fernández ha sido presentado este lunes como nuevo entrenador del Espanyol. El ex jugador del Barcelona (1994-2002) compareció en sala de prensa y aseguró que "desde que llegué, soy perico y el socio número 1".

Abelardo, que este sábado debutará como entrenador del Espanyol precisamente ante los culés por una nueva jornada de LaLiga, dijo que se siente "un privilegiado por entrenar a este gran club. Estoy orgulloso. Vengo al 100%, trabajaremos a tope. No me lo pensé dos veces cuando el Espanyol me llamó. Ahora hay que sacar al equipo de esta situación".

Precisamente consultado sobre el debut contra el Barça del próximo sábado, Abelardo afirmó: "Intentaré ganar con todas mis ganas. Desde que llegué a un acuerdo, soy perico y el socio número uno". "Intentaré ganar con todas mis ganas. Siempre he mostrado mi profesionalidad allí donde he estado. En el Espanyol haré lo mismo. Me voy a dejar la piel por este club", añadió.

Abelardo: "Quiero que el equipo transmita a la gente, que tenga las ideas claras; presión intensa, verticalidad. La situación se puede revertir. Me voy a dejar la piel por este club"

"El fútbol es trabajo diario. Prometo que vamos a ser competitivos, nos dejaremos la piel. No daremos un balón por perdido, seremos verticales. Quiero que la gente vibre con este equipo. Quiero que el equipo transmita a la gente, que tenga las ideas claras; presión intensa, verticalidad. La situación se puede revertir. Me voy a dejar la piel por este club", prometió el ex técnico del Sporting de Gijón y Alavés.