GOAL

El Real Madrid y Gareth Bale siguen buscando una solución. El galés no cuenta, ya no contaba el año pasado aunque se quedó, casi no apareció en los partidos de después del confinamiento y ni siquiera está participando activamente en la pretemporada que está dirigiendo Zinedine Zidane.

Desde que se incorporó al trabajo del equipo la semana pasada, Bale se ha ejercitado todo los días en el interior de las instalaciones y no ha saltado al césped junto al resto de sus compañeros. El Real Madrid le busca una salida pero la situación es complicada y más aún en un mercado en el que no hay tanto dinero como antaño por la crisis del coronavirus.

¡SERÍA UN BOMBAZO! 🔴🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Según medios ingleses, Manchester United estaría interesado en Gareth Bale tras no poder fichar Jadon Sancho pic.twitter.com/4h9Eavv7Ms — Analistas (@_Analistas) September 13, 2020

Los blancos quieren liberar esa masa salarial y a cambio estarían dispuestos a dejarle marchar por un precio a la baja y que no se acercará ni remotamente a los 100 millones de euros que pagaron por él en 2013 y que ya quedaron amortizados a nivel económico y también en títulos con la consecución de 4 UEFA Champions League en las que el galés fue parte activa y decisiva.

Bale tiene contrato hasta 2022 y un salario que ronda los 15 millones de euros. El galés es el mejor pagado del equipo y no está dispuesto a marcharse perdonando dinero del contrato que ya tiene firmado. Es decir, la idea del galés es encontrar un equipo que la mantega su ficha y su estatus. Los blancos, que aún no han hecho ningún fichaje, estén más centrados en las salidas que en las altas en un plantilla con muchos jugadores.

En ese contexto, la Premier League se presenta como la única liga que puede acoger a Bale. El Tottenham y el Manchester United llevan meses siendo relacionados con el galés y en Inglaterra apunta que el 11 del Real Madrid es la alternativa que manejan los Red Devils al fichaje de Jadon Sancho, que sigue enquistado tras semanas de negociaciones con el Borussia Dortmund, que ha llegado a manifestar públicamente que el jugador no saldrá.

Un reputado ex de los merengues como es Steve McManaman le he recomendado que vuelva a su país a recuperar su mejor nivel. La Premier League ya ayudó al Real Madrid a buscar equipo a uno de sus descartes con un salario más alto como fue la salida de James Rodríguez al Everton, donde ha debutado con un papel destacado. Ahora, el campeonato inglés y el Manchester United se presentan como la esperanza blanca para que el divorcio con Bale acabe siendo satisfactorio para ambas partes.