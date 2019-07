GOAL



Zinedine Zidane trató de poner buena cara tras el 3-7 ante el Atlético de Madrid, recordando que es un partido de preparación y reafirmando su optimismo de que el Real Madrid tendrá un mejor rendimiento en próximos encuentros.

Explicación



"Lo que pasó es que entramos muy mal en el partido. Es una competición de alto nivel y entramos muy mal, a los ocho minutos íbamos 2-0, no había respuesta nuestra para cambiar algo. La primera parte fue difícil, no entramos nunca en el partido. Nos ha faltado todo, sobre todo intensidad, que es necesaria a este nivel".



Cómo afecta la derrota



"No me preocupa pero me duele. Cuando pierdes... no juegas para perder. Pero ya está, no podemos mirar atrás. Es un mal partido y hay que pensar en lo que hemos hecho".

¿Falta motivación?



"Vamos a estar motivados. No tengo dudas de eso. Nuestra temporada va a ser buena. Estoy convencido. Hoy no podemos estar contentos. Por el resto estoy convencido de que tengo un equipo que va a competir y muy bien. Ya está. Tenemos que volver y descansar un poco".

El nivel de Eden Hazard



"No es un bajo rendimiento de Hazard. Son todos. Yo el primero. Nos equivocamos en todo, sobre todo al principio".



El Atlético aprovechó los espacios



"Cuando tú empiezas con el 0-2 es más complicado. Luego hay huecos y nos ha pasado eso. Estoy pensando en el inicio del partido. En un partido así si no hay intensidad te pueden meter en dificultades".

La charla a sus jugadores



"Nos metieron siete goles, no puede pasar. Eso lo saben también los jugadores, que están decepcionados. No hay que darle más vueltas, es un partido de pretemporada. Ellos han sido mejor en todo y ya está, no hay más que hablar".



¿Fallan los jugadores?



"No, nada. Estamos preparando una temporada y estar tranquilos. Hay que estarlo el 17 de agosto, con el primer partido de Liga. De momento nos han faltado cosas esta noche seguro".