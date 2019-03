Vinicius se ve ganando el Balón de Oro a los 25 años

GOAL

Vinícius Junior se ve ganando al Balón de Oro con 25 años. Ese fue el gran titular que dejó el jiugador del Real Madrid en los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena Ser. El brasileño repasó sus primeros meses en el Real Madrid y habló de su lesión: "Estoy mejorando poco a poco. Estamos trabajando bien para volver cuanto antes. Fue una acción muy rara la de la lesión. Lloré de dolor, por cómo estaba el partido, por la selección... Un poco por todo. Espero jugar antes de que acabe la temporada. Este miércoles me harán una resonancia para ver cómo va todo e intentar volver lo antes posible".

¿Por qué eligió el Madrid y no el Barcelona? Vinicus comentó su elección así: "Tras jugar con Brasil en el Sudamericano sub 17 ya empecé a ver la posibilidad de saltar a Europa. Mi padre no me decía nada, sólo que lo que salía en la prensa era todo mentira (Risas). Sólo me contó algo cuando llegó el interés de Barça y Madrid para elegir uno. Primero se interesó el Barça y luego el Madrid. Entonces empezamos a visitar las instalaciones de ambos equipos y a conocer sus proyectos. Pero elegí al mejor. El Barça quería pagar más, pero nosotros queríamos el mejor proyecto. Marcelo y Casemiro hablaron conmigo y me ayudaron para elegir al Madrid" explicó.

El brasileño manifestó que espera poder jugar pronto con la selección de Brasil y quen en un futuro, se ve siendo uno de los mejores del mundo. En declaraciones a la SER comentó: "Me veo ganándolo con 25 ó 26 años. A esa edad ya estaré haciendo las cosas muy bien". Además, reconoció que había sentido "un poco de ansiedad respecto al gol" y cree que tiene que mejorar en ese aspecto.

Acerca de Cristiano Ronaldo comentó "es una leyenda del Madrid" y sobre la posbilidad de jugar junto a Neymar, comentó: "Quiero jugar y juego al lado de los mejores y eso me deja más tranquilo. ¿El mejor del mundo? Yo. No sé, ahora es Neymar el que más me gusta del mundo. Iba a jugar con él en la selección pero los dos estamos lesionados. En el Madrid no sé si jugaremos juntos, pero en la selección espero que lo haremos pronto. De pequeño me fijaba en Ronaldinho y luego en Neymar".