Un Valencia enrachado recibe al Real Madrid

La victoria por 0-1 en el Sánchez Pizjuán ha reducido a sólo tres puntos la diferencia entre el Valencia y el cuarto, que en estos momentos es el Getafe. Esa distancia no era tan estrecha desde principios de septiembre, hace ya siete meses.



El Real Madrid, por su parte, es tercero con 57 puntos, doce menos que el Barcelona, que es líder. El hecho de que tenga escasas opciones reales de luchar por el título puede ser un buen aliado de un Valencia que tiene una motivación mucho más concreta.

El encuentro en Sevilla confirmó además la reforzada solidez defensiva del Valencia, que sólo ha recibido tres goles en sus últimos siete encuentros ligueros y que ha dejado a cero su portería en cinco de esos partidos, pero ahora tendrá enfrente al segundo equipo más goleador de la Liga.



Para este encuentro, el entrenador asturiano Marcelino García Toral recuperará a Jaume Domenech, que no estuvo en Sevilla por una gastroenteritis, y tiene la duda de Cristian Piccini, y seguirán de baja Francis Coquelin y Rubén Sobrino.



La entrada del central argentino Roncaglia en el lateral derecho, para dar algo de descanso a Daniel Wass y reforzar el perfil defensivo del equipo, es una de las opciones que podría contemplar Marcelino para renovar un once que se prevé continuista.

El Real Madrid quiere reencontrarse con la motivación perdida al encarar uno de los grandes duelos de la Liga, en un final de temporada que se está convirtiendo en un suplicio para unos jugadores acostumbrados a luchar por grandes títulos y que ya no tienen opción a ninguno.



El regreso de Zinedine Zidane pareció despertar al Real Madrid, pero las sensaciones transmitidas ante el Huesca dejaron ver que ya nada podrá motivar a un equipo que no se juega nada. Solo el orgullo en un gran duelo futbolístico en Mestalla, para el que el técnico francés revolucionará su once y volverá a tirar de la primera unidad.



Mientras el club presenta el nuevo estadio Santiago Bernabéu, Zidane se centra en lo deportivo y saca conclusiones de los jugadores de los que tendrá que prescindir y los que continuarán el próximo curso.



En Mestalla devolverá la titularidad en portería a Keylor Navas, tras el revuelo surgido al hacer jugar de inicio a su hijo Luca Zidane ante el Huesca.



El portero belga Thibaut Courtois es baja por lesión, igual que Dani Carvajal, Vinicius Junior y Marcos Llorente.



Zidane descartó a Brahim y Fede Valverde. Volverá a apostar por Casemiro, Modric y Kroos al mando, vuelve Varane con su futuro en el aire y un presunto deseo de marcharse para cubrir la baja por sanción de Nacho y Reguilón cuenta con firmes opciones de ocupar el lateral izquierdo.



En ataque todo apunta a la vuelta a la titularidad de Lucas Vázquez en detrimento de Gareth Bale y Marco Asensio pugna por la plaza restante con Isco Alarcón, que ha resucitado con Zidane y ha marcado dos tantos en los dos encuentros disputados con el francés.

