Simeone no descarta dirigir en Italia

EFE



"Vivo día a día, me queda un año de contrato en el Atlético y estamos trabajando muy bien aquí, estoy tranquilo", afirmó Simeone en una entrevista con la emisora nacional italiana "Rai Radio 1" en la que fue preguntado repetidamente sobre la posibilidad de recalar en el Inter de Milán o en algún equipo de elite de la liga italiana.



"Creo que he sido claro 2000 veces, no necesito añadir nada más", subrayó el "Cholo", quien aseguró en el pasado que mantiene un fuerte vínculo con el Inter, en el que militó en su carrera como jugador entre 1997 y 1999.



Sin embargo, antes de despedirse, Simeone afirmó que volver a la Serie A (Primera División) al mando de un gran equipo es algo que "seguramente pasará".



El técnico del Atlético habló horas antes de que se celebrara el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones, que emparejó a su equipo con el Juventus, sólido líder de la liga italiana y uno de los favoritos para el triunfo final.



El "Cholo" aseguró que no tenía preferencias para el sorteo y consideró que el Juventus, con el portugués Cristiano Ronaldo, dio un paso más en su estatus europeo.



"Ronaldo es sin duda uno de los dos mejores jugadores de la última década junto a (el argentino, Lionel) Messi. Han logrado estar siempre al 'top'. La llegada de Cristiano al Juventus le ha permitido dar un paso más a un equipo que tiene que hacer una gran Champions", dijo.



En su intervención, Simeone también se alegró por el gol que anotó su hijo, Giovanni, el domingo contra el Empoli y le elogió porque "siempre tiene el gol en la cabeza".



"No es el momento de que yo le entrene, lo será cuando pase. Lo será cuando crezca como jugador y quizás yo vaya donde él estará jugando", prosiguió.