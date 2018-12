Que Atleti sea segundo ya no es tan bueno: Simeone

EFE

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró este viernes que el crecimiento de la exigencia sobre su equipo ha provocado que estar segundos en LaLiga Santander ya no sea "tan bueno", lo cual le parece "fantástico".



"Que el Atlético hoy esté segundo no es tan bueno, y eso nos hace exigirnos a nosotros mismos. Es bárbaro que nos pase eso, nos pasa algo fantástico, que es que estar segundos genera más exigencia aún y eso nos gusta", aseguró este el entrenador rojiblanco en su comparecencia ante los medios de comunicación.



En ese mismo sentido, preguntado por el segundo puesto en el grupo de la Liga de Campeones obtenido con 13 puntos, más que muchos primeros en otros grupos, Simeone reiteró que eso tiene que ver con el crecimiento de la exigencia sobre su equipo y aseguró que el aficionado rojiblanco valora lo que hace el equipo.





"La gente del Atlético absolutamente reconoce lo que hacemos, el trabajo sobre todo, pero la exigencia subió y tenemos la responsabilidad desde el lugar que tenemos de ser autocríticos y seguir. Si llevamos cuatro partidos empatando fuera de casa, tenemos que intentar mejorar para resolver lo que en la parte que no son los aficionados exige", reflexionó.



El club rojiblanco solo ha ganado un partido de siete fuera de casa en Liga y solo tres en once duelos fuera de su estadio en todas las competiciones, algo que para Simeone tiene su causa en que deben ser "más contundentes".



"Creo que en el fútbol la contundencia te acerca a la posibilidad de sentirte más cómodo en el partido", añadió Simeone.



El técnico argentino dijo que es "el más autocrítico de todos", incluido con él mismo, aunque admitió que no siempre puede reflejar todo lo que piensa cuando comparece ante los medios de comunicación.



"Si te cuento todo lo que pienso y lo que siento es muy difícil seguir vigente, intento ser lo más claro posible. Soy el mas autocrítico de todos, conmigo primero, y estar segundo en el Atlético hoy no es bueno, nos tentemos que exigir y ahí vamos", insistió.



En cuanto a su rival de mañana, el Valladolid, aseguró que ve "muy bien" al conjunto pucelano, resaltó la "calidad" de sus futbolistas y el "buen trabajo" de su entrenador, Sergio González.



"Trabaja bien en bloque, y genera a través de los espacios juego por velocidad, sobre todo por bandas, donde tiene gente rápida y que trabaja bien la transición en la primera circulación de la pelota, y al delantero que como referencia le da buen juego aéreo", añadió.



Simeone incluso consideró que este Valladolid tiene "señales similares" a las Atlético y que está compitiendo de una manera regular con un gran trabajo del entrenador".



En cuanto a la recuperación de un lesionado como el lateral alicantino Juanfran Torres, que se ha perdido los últimos seis partidos, dijo que le permite tener "competitividad" en la banda derecha junto al colombiano Santiago Arias.



Simeone espera recuperar para el partido contra el Sevilla, el primero del mes de enero al uruguayo José María Giménez, que volvió a lesionarse en el partido contra el Brujas, un jugador del que dijo que es "fuerte" y con el que tiene "diálogo continuo".



En cuanto al internacional español Víctor Machín 'Vitolo', que está en buen estado tras la lesión que tuvo al inicio de temporada pero no acaba de hacerse imprescindible en el Atlético, Simeone admitió que tiene "una competencia muy grande" en especial porque su compañero, el argentino Ángel Correa está "andando muy bien".



"Víctor ha tenido alguna lesión que le ha alejado pero tiene una calidad tremenda, y se ve, el pase que le hace a Griezmann ante el Alavés es fantástico. Confiamos en su talento, necesitamos que cuando le toque ayudar a sus compañeros tenga esa intensidad, esa fuerza que él tiene y que el equipo necesita, por eso le fuimos a buscar", opinó.



El entrenador del Atlético también se manifestó sobre el delantero hispanobrasileño Diego Costa, que ha sido objeto de rumores sobre supuestas opciones de salida y que está en recuperación de una operación en el pie a la que se sometió la semana pasada, cuyo regreso se espera para el mes de febrero.



"Tranquilidad (de que vaya a continuar) no tenemos nunca, eso está claro, es una forma de vida, no vivo tranquilo, soy muy inquieto, espero y deseo y necesito a Diego Costa para febrero, sin duda, y confío en que él estará", zanjó Diego Pablo Simeone