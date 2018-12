Modric habría rechazado oferta para renovar en el Madrid

GOAL

Luka Modric sigue queriendo retirarse en el Real Madrid, tal y como manifestó hace unas horas, pero su futuro deportivo sigue sin estar realmente claro, porque tiene jugosas ofertas encima de la mesa. Según la cadena "Telemadrid", el futbolista croata ha rechazado la primera oferta de renovación que le han ofrecido desde el club blanco. El centrocampista, que finaliza contrato en 2020, habría dicho ‘no’ al club blanco, mientras que el interés del Inter de Milán sigue estando ahí.

Los italianos le habrían hecho una jugosa oferta con un contrato de dos temporadas a razón de diez millones de euros netos por campaña. El miércoles, Piero Ausilio, director deportivo del Inter, se refirió al croata en una entrevista en Sky Sports: “No creía que fuera posible fichar a Modric, pero ¿por qué no soñar? Sinceramente, no nos sentíamos ni listos para una negociación porque conocíamos nuestras posibilidades. ¿Volver a intentarlo? En el fútbol de hoy nunca puedes decir nunca...”.

El Real Madrid se siente tranquilo, confía en que Modric acabe aceptando la oferta de renovación y el jugador confía en que la entidad merengue haga un aesruerzo para no arriesgarse a dejarle marchar gratis una temporada después. Por ahora, no se ha llegado a un acuerdo con el croata por su renovación, pero el club que preside Florentino Pérez cree que llegará.