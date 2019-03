"Mi hijo me pregunta por qué me matan en Argentina": Messi

GOAL

Lionel Messi rompió el silencio y concedió este viernes una extensa entrevista con el programa radial "El que abandona no tiene premio" (Radio FM 947, de su país natal), en la que se refirió a todos los temas que hacen a la actualidad del Barcelona y especialmente a la de la Selección argentina. El '10' confesó, entre otras cosas, que su hijo Thiago, de seis años, le pregunta por qué los medios lo "matan" con las críticas que le hacen.

A continuación, las frases más importantes que ha dejado el cinco veces el jugador sudamericano:

Las críticas que recibe: "Es duro. Yo quiero ganar algo con la selección, lo voy a seguir intentando, y voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no lo haga, que no vuelva a sufrir. Mi hijo Thiago de 6 años me preguntó por qué me mataban en la Argentina. El ve todo el tiempo videos en Youtube. Y me pregunta por qué no me quieren. Yo tengo que pasar por esas cosas, pero no me importa".

Las mentiras que se dijeron: "La gente compra todo lo que se dice. Después soy yo el hijo de puta, y a los que más le duele todo eso es a mi familia. Se dijeron muchas mentiras. Todos los días se dicen mentiras nuevas (...) Dijeron que me fui por un bautismo y yo no lo sabía. Mirá si yo voy a dejar de jugar un partido por un bautismo, es una boludez tremenda. He dejado mil eventos más importantes porque tuve que jugar un partido".

🗣️ Lionel #Messi 1⃣️0⃣️, en #Club947 ⭐: "Juego para mí, mi familia, mis compañeros y el que disfruta lo que hago. El que no me quiere me va a tener que seguir aguantando un poquito más". #MessiEnFMClub947 — Club 947 ⭐ FM (@947FMRadio) March 29, 2019

El amor a la Selección: "Esta selección fue maltratada durante 10 años. Este grupo no vendió humo, no está todo el tiempo diciendo que ama a la selección. Creo que quedó claro, lo demostramos de otra manera. No lo decimos a cada rato. Hicimos mucho por el equipo, somos jugadores profesionales. Si no, yo no hubiera ido nunca más, me hubiera quedado en mi casa disfrutando a mis hijos. Yo le demuestro el cariño a la selección a mi manera".

No elijo a los entrenadores: "Yo no quiero convertir en realidad todas las mentiras que dicen. No elijo a los entrenadores de la Selección. Vivo escuchando cosas malas y se hace difícil disfrutar con ese entorno. Si hubiéramos ganado el Mundial de Brasil todo hubiese sido diferente. Lo perdimos por detalles. Después vinieron todos los quilombos y creo que el manejo con la prensa debió hacer sido otro".

Con Guardiola nadie gritaba ni daba charlas: "En la época de Guardiola nadie decía nada, cada uno salía a la cancha y sabía lo que tenía que hacer. Nadie gritaba ni daba una charla. No necesitamos tampoco de estar continuamente hablando, gritando, diciendo cosas. Cada uno se motiva de una manera diferente. Yo estoy acostumbrado a una cosa, y otros jugadores en otros lados están acostumbrados a otra cosa. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. A mí me hace bien estar en contacto con la pelota y participar del juego, y cuanto más lo hago, mejor.

Naturalizó hacer tres goles por partido: "Nosotros jugamos cada tres días, continuamente jugamos partidos, entrenamos todos los días de una misma manera. No es fácil llegar a la Selección y jugar un partido o un campeonato. Los equipos se hacen de a poquito y van ganando confianza con el tiempo. En la Selección volvés después de tres meses pensando que perdiste el último partido y la cabeza funciona de otra manera.

La filosofía del Barcelona: La filosofía es toda la historia del Barcelona. BUsca los jugadores para eso, está entrenando eso continuamente. En la Selección tal vez no tenés esos jugadores, necesitás un sistema con muchísimo trabajo. No tenés tiempo en la Selección".

Línea de 5: " Me sorprendió porque los primeros días habíamos entrenado otra cosa, pero él (Scaloni) decidio jugar de otra manera para probar. Tenía los jugadores para hacerlo y ver, es el momento de hacerlo y de sacar conclusiones. Tiene la idea clara de cómo quiere jugar y qué quiere de cada uno. No esperábamos perder contra Venezuela".

La idea de Scaloni: "Ser un equipo fuerte, sólido, que no le creen ocasiones, no sufrir atrás, estar bien parados cuando no tenemos la pelota, y abrir al equipo cuando la tenemos. De yo arrancar de afuera hacia adentro para hacer superioridad... Pero sobre todo, hacernos fuertes como equipo, que es lo que entrenamos con él en los primeros días cuando estuve yo".

Su retirada en Newell's: "Me encantaría pero no es fácil, por todo lo que rodea el volver a Argentina. Tengo que pensar en los nenes, Thiago ya va siendo grande, elige y toma decisiones con nosotros. Me encantaría sacarme el gustito de jugar en Newell's, pero sinceramente no sé qué pasará".

¿Messi es de River?: "No sé por qué lo dicen. Nada que ver, soy de Newell's desde chiquito, toda mi familia es de Newell's, mi viejo y mis hermanos me hicieron de Newell's, menos uno que es de Central".

Estuvo en Madrid para el River - Boca: "Fui a ver el espectáculo y a aprovechar que era una final de la Libertadores porque es algo que nunca más viviremos, lo llevé a Thiago para que lo vea porque es muy diferente a lo que se ve en el fútbol argentino".

Su relación con Tapia, presidente de la AFA: "Con Chiqui tengo una relación muy buena desde el primer momento. Viajaba con nosotros hace mucho, teníamos contacto, nos conocíamos, siempre muy bien con él".

¿Luis Suárez, su mejor socio?: "Con él tengo una relación que va más allá de adentro de la cancha, pero es difícil. Tuve muchos mounstruos al lado mío... Hay una amistad que no podría decirte que no".

¿Argentina no es una potencia?: "La Selección pasa por un momento de recambio y obviamente el respeto por Argentina está siempre en el mundo. Por lo que es, por lo que fue y porque se lo ganó. Pero, siendo realistas, hay que ganárselo adentro de la cancha, y falta mucho trabajo para ser potencia. Muchos chicos tienen siete, ocho partidos en la Selección. Hay que tener paciencia, será potencia porque hay potencial".

Hizo los 3 mejores goles de la historia del Barcelona: "Yo hubiese elegido otro. Me gustó el que le hice al Madrid en semifinales de Champions. Por gol, por importancia, por el momento, creo que es uno de los elegidos. El de Manchester de cabeza lo elijo por importancia más que por belleza".