Matías Vargas, el fichaje más caro en la historia del Espanyol

EFE

El centrocampista del Espanyol Matías Vargas explicó este martes tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que ser el fichaje más caro de la historia del club, 10,5 millones, "es un orgullo y una responsabilidad, pero no una presión".



El argentino, de todos modos, insistió en que todavía tiene mucho que exhibir sobre el césped. "Esto hay que demostrarlo día a día y solo me preocupo de entrenar y dar lo mejor. Todo es sumamente positivo y yo lo que tengo que hacer es trabajar para aportar", subrayó.



Cuestionado por las diferencias entre el fútbol argentino y el español, Vargas comentó que el juego de LaLiga es "más evolucionado y hay más conceptos".





En este sentido, su integración no le preocupa: "Poco a poco me iré adaptando. Paso a paso. Pero me estoy sintiendo bien, aunque me queda mucho trabajo por realizar".



Por otra parte, el extremo valoró los dos partidos del Espanyol en esta semana, el del jueves de Liga Europa contra el Lucerna suizo y el del domingo frente al Sevilla. "Pensamos en el encuentro más próximo porque la llave no está cerrada. Hay que trabajar e intentar ganar. Y luego, el domingo".



Finalmente, Vargas analizó el trabajo táctico del entrenador, David Gallego: "El desafío es adquirir automatismos y no perder la improvisación y la creación. Es un técnico que tiene muchos conceptos y hace falta mucho trabajo"