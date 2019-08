Los cuatro clubes que se pueden permitir a Coutinho

GOAL

Desvanecida de forma definitiva la posibilidad de incorporarse al Tottenham o a cualquier otro equipo inglés tras el cierre del mercado en la Premier League el Barcelona tiene un problema con Philippe Coutinho. Solo podrá acometer la ofensiva final por Neymar Da Silva si se desprende del sueldo del ex del Liverpool pero hasta la fecha no han llegado ofertas importantes, motivo por el cual el club catalán ofreció una cesión remunerada al Arsenal y a los Spurs que ha quedado en nada. Ahora mismo las opciones de ver a Coutinho en otro equipo son muy reducidas debido a su elevado sueldo, entre doce y quince millones de euros anuales.

Apenas cuatro clubes en Europa pueden permitirse al brasileño: el PSG, el Bayern, el Mónaco y la Juventus. Sin embargo, ninguno de ellos ha mostrado el más mínimo interés en incorporar al centrocampista del Barcelona reciclado a extremo izquierdo bajo las órdenes de Ernesto Valverde. De hecho, el club parisino ha rechazado un trueque con Neymar sin importar el dinero que haya de por medio. Hasta la fecha en París no contemplan la llegada de Coutinho.

Tampoco en el Bayern aunque la lesión de Leroy Sané puede cambiar los planes del club alemán, quien en alguna ocasión ha dejado caer cierto interés en Ousmane Dembélé. De todas formas es un club que no suele pagar sueldos tan elevados, igual que la Juventus de Cristiano Ronaldo. El campeón italiano está realizando ventas importantes para acometer un último golpe en el mercado que le permita aspirar a ganar la Champions League tras acumular siete 'scudetti' consecutivos y a pesar de que no haya trascendido interés alguno en Coutinho es uno de los pocos clubes que podría asumir los términos de su cesión según los planteó el Barcelona esta misma semana.



El último es el Mónaco. El club monegasco ha ingresado alrededor de trescientos millones tras las ventas de las últimas dos temporadas y estaría en situación de costear la llegada del hoy futbolista del Barcelona. Ello no significa que suceda, ni siquiera que haya negociación. En cualquier caso, si el Barcelona sigue buscando equipo para Coutinho ya sabe que las opciones son muy limitadas.