Leganés 1-0 Valladolid: Triunfo agónico para alejarse del descenso

Apostó el técnico local en el arranque por nueve de los once jugadores que había sacado de inicio en el derbi ante el Getafe de la jornada anterior. Así las cosas solo fueron novedad José Luis García del Pozo 'Recio' en el lugar de Rubén Pérez y Juanfran Moreno, al que premió por su buen partido en el Coliseum Alfonso Pérez, en detrimento de Allan Nyom.



Por lo que respecta a los vallisoletanos, hasta cuatro cambios. Uno, el de Anuar, fue forzado por sanción. En el caso de Keko, Moyano y Verde todos ocuparon plaza en el banquillo. De ese movimiento de piezas salió beneficiado Waldo Rubio, debutante en la máxima categoría del fútbol español.



En los instantes iniciales pesó más el respeto que la voluntad de hacer mella en el contrario, en gran parte porque había en juego tres puntos muy valiosos para unos y otros. Pese a la calma, fueron los blanquiazules quienes ofrecieron algo más en ataque.



Jonathan Silva fue el primero en probar suerte, pero su disparo se marchó desviado. Las tuvo también Santos, quien llevó más peligro por aire que por tierra. Autor de un gran gol de cabeza días atrás, esta vez no estuvo inspirado con sus testarazos. Tres tuvo hasta el descanso y todos salieron por la línea de fondo, el último de ellos en una posición muy favorable.



Perdonó ahí el uruguayo como previamente lo había hecho Sergi Guardiola en el área opuesta. El delantero, generador constante de incertidumbre en la defensa, falló una cuando solo tenía que poner la guinda a un buen centro de Waldo. Tuvo asimismo otras dos más pero ninguna encontró portería.



Sin mucho ruido hizo acto de presencia el intermedio, después del cual se vio a un anfitrión más vigoroso. Concienciado para dar un paso adelante, aumentó el ritmo ante un cuadro blanquivioleta que aguantaba con paciencia las acometidas.



Hasta dos penaltis se reclamaron, uno sobre Juanfran y otro por manos. Dejó seguir el juego Cuadra Fernández tras el primero y pitó el segundo. Sin embargo cambió de opinión al consultar el VAR. No fue algo menor pues Butarque era el único estadio de Primera donde eso aún no había sucedido.



La decepción no se notó en el Leganés, que siguió como si nada y cerca estuvo de ponerse por delante en una internada de Óscar que terminó en golpeo centrado. También buscó la diana Juanfran con una volea que se alejó de la meta defendida por Masip y Carrillo con un cabezazo.



Era pues un querer y no poder, un acto de fe que no iba acompañado de frialdad en los metros finales ante un conjunto blanquivioleta que en la segunda mitad renunció a las amenazas para centrarse en defender.



Conforme avanzaba la noche parecía que los visitantes iban a salirse con la suya pero no bajaron los brazos los de Mauricio Pellegrino, que acabaron derribando el muro gracias a su insistencia con un cabezazo imperial de Carrillo a centro de Juanfran en la última jugada de la contienda.