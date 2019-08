La reinvención del Atleti

EFE

Protagonistas incontestables del mercado, el Atlético de Madrid y Diego Simeone asumen la nueva era que supone este curso desde un proyecto estable, inalterable a pesar de las salidas de futbolistas que pertenecen a la historia del club y reinventado con ambición, rotundidad, 250 millones de euros y el fichaje del portugués Joao Félix, llamado quizá a marcar una época.



Se han ido Antoine Griezmann, Diego Godín, Filipe Luis, Juanfran Torres, Rodrigo Hernández y Lucas Hernández, seis bajas de calado para el conjunto rojiblanco en los últimos tiempos, y ha llegado la perla lusa, Mario Hermoso, Marcos Llorente, Felipe Monteiro, Renan Lodi, Kieran Trippier, Héctor Herrera e Iván Saponjic.



Ocho refuerzos y la posibilidad de otro más -James Rodríguez es el preferido- más la continuidad de Jan Oblak, Álvaro Morata, Diego Costa, José María Giménez, Thomas Lemar, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez... Un equipo imponente para aspirar a todo en la Liga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey. No hay matices.



Es la exigencia que tiene ya desde hace años el Atlético, por el salto que ha dado con Simeone, por la inversión, por la capacidad de su conjunto, por las cualidades de sus futbolistas y por la suma de siete títulos en siete años con el técnico: una Liga (2013-14), una Copa del Rey (2012-13), dos Ligas Europa (2011-12 y 2017-18) y tres Supercopas, dos de Europa (2012 y 2018) y una de España (2014).





Ya no queda nadie en la plantilla del primer once del entrenador más ganador de la historia del Atlético, el 7 de enero de 2012 contra el Málaga (0-0), porque ya no siguen ni Godín ni Filipe ni Juanfran, tres líderes y referencias de toda esta etapa, como lo ha sido en el último lustro Griezmann, su mejor goleador en cada uno de esos cinco años y que ha elegido, esta vez, jugar en el Barcelona.



El atacante, con 133 goles en 257 partidos de rojiblanco, ha ejercido su cláusula de rescisión de 120 millones para volar al Camp Nou. El Atlético le reclama 80 más -200 en total-, porque considera que el acuerdo entre él y el Barcelona data del pasado mes de marzo y es anterior a la reducción, el 1 de julio, de un precio a otro.



También se ha desvinculado del club madrileño a través el mismo mecanismo Rodrigo Hernández, que fichó por el Manchester City, mientras que Lucas Hernández ha firmado por el Bayern Múnich mediante un traspaso anunciado a finales del pasado marzo, pero por la misma cantidad que figuraba en su cláusula: 80 millones de euros.



Seis salidas o 270 millones de euros de ingresos (se elevarían a los 350 si prospera al completo la reclamación que le ha puesto el Atlético al Barcelona y a Griezmann ante la Federación Española) que marcan el indudable final de una época, pero también la apertura de una nueva, con una respuesta voraz y contundente en el mercado.



A la altura de la dimensión que tiene ahora el club dentro de la elite del fútbol europeo, el Atlético ha fichado con potencia y concreción y se ha recargado de talento, jerarquía, juventud o competitividad en función de sus necesidades en cada posición y en cada línea, con ocho refuerzos y una inversión de 250 millones de euros, inigualable a lo largo de su historia.



126 millones corresponden a un traspaso: Joao Félix, desde el Benfica. Una de las irrupciones más impactantes del fútbol mundial en el pasado semestre y deseado por casi toda Europa, ha elegido jugar en el Atlético. 19 años, talento, definición, calidad, regate, goles... Unas cualidades indiscutibles y una apuesta millonaria para el ataque, junto a Diego Costa, Álvaro Morata e Ivan Saponjic.





Ahí también dispone de dos extremos como Thomas Lemar y Víctor Machín, 'Vitolo', mientras aguarda, si es posible, a James Rodríguez y ya tiene cerrado su medio centro con las dos incorporaciones de Marcos Llorente (Real Madrid) y del mexicano Héctor Herrera, libre desde el Oporto, y la continuidad de Koke Resurrección -el primer capitán desde esta temporada y el único jugador que ha vivido desde el origen en el equipo la era Simeone-, Saúl Ñíguez y Thomas Partey.



Mientras en la portería mantiene a uno de los mejores del mundo, sino el mejor, Jan Oblak, con Antonio Adán de suplente, en la defensa ha sumado dos centrales (Felipe Monteiro, desde el Oporto, y Mario Hermoso, desde el Espanyol) y dos laterales de buen pie y carácter ofensivo (Kieran Trippier, del Tottenham, y Renan Lodi, del Athletico Paranaense) a Santiago Arias, Stefan Savic y José Giménez.



Todo condensado en un plantilla a día de hoy de 22 efectivos (pendiente aún de las salidas de Nikola Kalinic y, previsiblemente, Ángel Correa, aparte de la posibilidad otro fichaje), que ha completado una pretemporada convincente, con el incontestable y sonoro 3-7 al Real Madrid por encima de sus seis encuentros invicto.



Pero también con el 2-1 al Juventus, en su último amistoso del pasado sábado; del 0-3 al All Star de la Major League Soccer; el 0-3 al Numancia en el Memorial Jesús Gil y Gil en El Burgo de Osma; el 1-2 al Atlético San Luis, su club franquicia en México; y el 0-0 con el Chivas, al que doblegó en los penaltis. Cuatro goles han sido de Joao Félix, cinco de Diego Costa... El Atlético está listo