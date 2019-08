¿Kubo o Rodrygo, quién para última plaza en el Madrid?

GOAL

El Real Madrid volvió este miércoles de la Audi Cup de Múnich con su primera victoria de la pretemporada en el bolsillo y la confirmación de que Takefusa Kubo es el jugador más ilusionante del verano en el equipo blanco. Apenas jugó media hora entre los dos partidos frente a Tottenham y Fenerbahçe, pero el japonés siempre generó peligro cada vez que toca la pelota. Y eso a día de hoy, en un equipo alicaído como el blanco, es todo un tesoro.

Así las cosas, no han sido pocas las voces que han ‘pedido’ a Take para el primer equipo del Real Madrid a pesar de que, a priori, estaba destinado a militar en el Castilla. Sin embargo el equipo blanco tiene un problema para ‘ascender’ al japonés. Y es que no hay plazas suficientes de extracomunitarios.

La reglamentación permite un máximo de tres jugadores extracomunitarios en plantilla. Y a día de hoy, en el Real Madrid ya tienen el cupo completo: Militao, Vinicius y Fede Valverde. En principio, se espera que la nacionalización del uruguayo pueda llegar próximamente –no se puede saber la fecha exacta-, y la idea inicial en el club era que esa plaza pudiera ser para Rodrygo. Ese fue siempre el plan.

No obstante, el brasileño fue fichado hace ya tiempo, ya se conocían estos mismos condicionantes, y hay puestas muchas esperanzas en él. Como muestra, el dinero pagado por él y la puesta de largo que se le dedicó en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la explosión de Take durante esta temporada plantea ahora una duda: ¿sería más provechoso dedicarle esa plaza al japonés o a Rodrygo?

Take cuenta con una ventaja a su favor, y es que se ha formado ya en el fútbol español. Ha llegado con la mili hecha. Conoce el idioma y la cultura futbolística, con lo que su adaptación parece estar siendo mucho más rápida. Aunque, eso sí, Zidane ya dijo este mismo miércoles desde el Allianz Arena que con Take había que ir “despacio”. Mientras tanto, Rodrygo ya deslizó también en su presentación que todavía no sabía si jugaría en el primer o en el segundo equipo madridista. He ahí la duda.

Eso sí, siempre contando con que la nacionalización de Fede Valverde llegue antes de que el próximo 2 de septiembre se cierre el plazo para inscribir a la plantilla merengue en La Liga. Si no, en principio el destino podría ser para ambos jugar en el Castilla.