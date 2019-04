Koke se resigna y acepta que LaLiga es prácticamente del Barcelona

EFE

Koke Resurrección, centrocampista del Atlético de Madrid, remarcó este sábado, tras la derrota contra el Barcelona (2-0), que "siempre" que su equipo visita el Camp Nou "pasa algo", en referencia a la expulsión de Diego Costa, y valoró que "todos los detalles claramente iban a favor de ellos".



"Prácticamente, el Barcelona sí es campeón de la Liga. Ha sido un partido muy raro. Estábamos muy bien hasta la expulsión. Todos los detalles claramente iban a favor de ellos. Siempre que venimos aquí siempre pasa algo. Creo que de los once partidos son siete expulsados y para mí no son todas justas", declaro a 'Movistar'.



"Lo veré en la tele. Siempre nos pasa algo aquí y tendrá alguien que mirarlo", insistió sobre la expulsión de Diego Costa, al que no había visto después de la tarjeta roja, según declaró Koke, que apuntó: "Hay que ver lo que ha pasado y cuando eso ya veremos lo que hablamos, pero eso queda dentro del vestuario".



"El equipo ha dado la cara con diez. A balón parado hemos tenido alguna oportunidad", continuó Koke, que apuntó que el objetivo del Atlético de aquí a final de temporada es "quedar lo más arriba posible"