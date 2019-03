Griezmann, harto de los rumores de supuesta salida del Atleti

GOAL

Nada más acabar el partido con la selección francesa, Antoine Griezmann habló para los micrófonos de Univisión y dejó claro su sentir después de todos los rumores que le colocan fuera del Atlético de Madrid. Y el galo fue tan contundente como tajante: "Ya estoy acostumbrado a esto y también estoy harto, todos los años es lo mismo". Además, explicó que los últimos días habían sido duros en el Atleti y que no está siendo una temporada sencilla con el Atlético, por el KO europeo: "Ha sido un poco duro, pero siempre he estado con confianza. Sé que el equipo me necesita y ahora nos queda hacer un buen final de temporada".

El francés volvió a brillar con Mbappé en el partido ante Islandia, que fue arrasada por 4-0 en el Stade de France. Griezmann dio la asistencia del tercer tanto y anotó el cuarto gol. Antoine se mostró satisfecho por la victoria: "Nos hacía falta tiempo, no habíamos jugado muchos partidos juntos, pero vamos a encontrar más complicidad y las cosas irán a mejor".

Y añadió sobre su gol y el partido: "Sabía que iba a meterla, tenía que intentar mi especialidad, que es picar el balón. Lo más importante son los tres puntos, no era fácil, en el primer tiempo han estado muy juntos y era difícil encontrar los espacios. En el segundo, con el cansancio ha sido más fácil".

Griezmann quiere hacer un gran final de temporada, tanto con su país como con el Atlético de Madrid, un club en el que tiene contrato en vigor y en el que, además, según su hermana Maud, está muy feliz.