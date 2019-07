Goleada histórica del Atleti al Real Madrid en suelo americano

EFE



El primer "Derby" madrileño, que se jugó fuera de España, pasará a la historia por haber establecido nuevas marcas después que el delantero Diego Costa, con cuatro goles, el primero marcado apenas cuando se llevan 43 segundos de acción, lideró un ataque del Atlético de Madrid que destrozó por completo a un débil equipo merengue.



El gol de Costa, que terminó expulsado al minuto 65 de la segunda parte por pelearse con Dani Carbajal, que también recibió la tarjeta roja, fue la premonición de lo que ambos equipos iban a mostrar sobre el terreno de juego.

🎥 Nuestro equipo se llevó el derbi con contundencia ⚽

💪 ¡Nueva Jersey disfrutó de la exhibición rojiblanca! 🔴⚪#AúpaAtleti #AtletiSummerTour #ICC2019 pic.twitter.com/2MeJrdBKPj — Atlético de Madrid (@Atleti) July 27, 2019



Un Atlético de Madrid, donde Costa daba su mejor versión goleadora y le ganaba por completo el duelo al joven Vinicius, a pesar que intentó siempre hacer sus jugadas individuales y al minuto 38 mandó un balón al palo.



Pero la noche estelar era para Costa, quien en el primer ataque del Atlético, tras recibir un pase de la nueva adquisición colchonera João Félix, otro de los grandes triunfadores, remataba impecable de pierna derecha.



El Madrid no salía de su asombro y veía como a los ocho minutos llegaba el segundo gol del Atlético, esta vez obra del propio Félix, que no podía tener mejor debut en tierras estadounidenses.



Nada cambiaba en el juego del Real Madrid, poco intenso y falta de ideas y un líder en el centro del campo, mientras el Atlético dominaba en todas las facetas del juego y aunque tuvo que cambiar a Álvaro Morata, lesionado al minuto 13, por Ángel Correa, el jugador argentino era quien al minuto 19 conseguía el 0-3.

🔴⚪🔴 | CREE Y VENCE

🙌 Triunfal estreno de nuestra primera equipación. ¡Hazte con ella en nuestras tiendas! 🛍

👉 https://t.co/GHVm53YAJx#AúpaAtleti #AtletiSummerTour pic.twitter.com/29APii7PdH — Atlético de Madrid (@Atleti) July 27, 2019



Pero aun faltaba por ver la mejor exhibición de Costa, quien al minuto 28 lograba su segundo gol del partido para el 0-4 con otro remate potente desde dentro del área y cuando se pensaba que ese iba a ser el marcador parcial al descanso, el jugador de Lagartos conseguía su "hat-trick" de la noche con el 0-5 al minuto 45.



De esta manera concluía una primera parte espectacular del Atlético de Madrid que puso fútbol, velocidad y sobre todo acierto a la hora de rematar al marco defendido por su exarquero, el belga Thibaut Courtois, que nada pudo hacer por evitar la humillación.



Como ya se esperaba llegaron los cambios de rigor en la segunda parte, pero todo continuó igual en el terreno de juego, el Madrid no reaccionaba y de nuevo sería Costa, quien al minuto 51 lograba su cuarto gol de la noche y el parcial de 0-6.



La humillación estaba servida para el Real Madrid, que por fín al minuto 60 tuvo que ser el defensa Nacho, quien marcase el primer gol del equipo merengue.



Pero el Atlético, a pesar de la ventaja que tenía en el marcador no ceso en su presión ofensiva y Vitolo, que había salido en la segunda parte, consiguió al minuto 70 poner el 1-7 favorable al equipo colchonero, que se recreaba de su fútbol ante un Real Madrid inoperante en todas las facetas del juego.



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, con todo asegurado, fue cuando se decidió a dar entrada a los jóvenes valores del equipo y permitió que el Real Madrid pudiese maquillar algo el marcador final al conseguir dos goles que para nada salvaron la pobre imagen que volvió a dar el equipo merengue.



El autor del segundo gol del Real Madrid fue el delantero francés Karim Benzema, quien transformó un penalti al minuto 85, mientras que Javi Hernández, que había entrado en la segunda parte, puso el definitivo 3-7 al rematar con la derecha un balón dentro del área tras un saque de esquina cuando se cumplía el minuto 89.



Pero los últimos goles del Real Madrid no evitaron el pobre espectáculo futbolístico que ofreció el equipo merengue, en el que ningún jugador se salvó, incluidos los veteranos capitanes Sergio Ramos y Marcelo.



Mientras que el Atlético de Madrid volvió a ilusionar con su juego y el gran rendimiento que tuvo como conjunto a pesar de las nuevas incorporaciones, incluida la de Félix, quien junto a Costa, en un entendimiento perfecto, fueron los grandes triunfadores de una noche triunfal e histórica para el equipo colchonero y bochornosa para el conjunto merengue.