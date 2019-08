El Sevilla busca volver a la Champions a través de LaLiga

EFE

La vuelta a la dirección deportiva de Ramón Rodríguez 'Monchi', tras dos temporadas en el Roma, y la llegada al banquillo de Julen Lopetegui, exseleccionador nacional y extécnico del Real Madrid, forman un tándem de peso para el objetivo sevillista de regresar a la Liga de Campeones.



Después del intento fallido de la pasada campaña, en la que se le confió el puesto de entrenador a Pablo Machín tras destacar en el Girona y la dirección deportiva a Joaquín Caparrós, quien acabó en el banquillo por la destitución del soriano, para esta campaña se ha buscado retomar las bases del éxito que han dado al club un nombre en Europa en las dos últimas décadas.



Monchi, con gran reputación internacional como director deportivo, se probó en estas funciones fuera del Sevilla pero en el Roma solo estuvo dos años al tener desencuentros de gestión con sus dirigentes.







Ahora, otra vez en el club de toda su vida, ha llegado con renovados bríos para que su Sevilla no pierda la estela de los grandes buques españoles y europeos.





El de la localidad gaditana de San Fernando habló en los inicios de la planificación 2019-20 que tenía ideado "pintar un cuadro" que le ilusionaba mucho y las primeras pinceladas las dio con la contratación de un entrenador mediático como Julen Lopetegui.



Monchi sabía que crearía recelo en la hinchada sevillista la contratación del preparador vasco, que fue destituido en la selección española poco antes de comenzar el Mundial de Rusia 2018 tras comprometerse con el Real Madrid y que después duró muy poco al frente de la plantilla madridista.



El director deportivo pidió confianza a los aficionados ante la seguridad del acierto de fichar a este técnico, y el consejo de administración fue el primero en dársela.



Lopetegui, de entrada, se encontró con una cascada de nuevas incorporaciones a la plantilla de un club que no dejaba de anunciar fichajes desde finales de junio y que ya suma diez.



El delantero israelí Munas Dabbur (Salzburgo), el central brasileño Diego Carlos Santos (Nantes), el centrocampista Joan Jordán (Eibar), el delantero holandés Luuk de Jong (PSV), el central francés Jules Koundé (Girondins), el medio argentino Lucas Ocampos (O. Marsella), el lateral izquierdo Sergio Reguilón (Real Madrid), el brasileño Fernando Reges (Galatasaray), el mediapunta Óliver Torres (Oporto) y el centrocampista serbio Nemanja Gudelj (Guangzhou ET) son las incorporaciones hasta ahora.



Ello obliga a Monchi a centrarse mucho en la 'operación salida' pese a que ya están ubicados varios futbolistas, entre ellos el extremo Pablo Sarabia, quien no pudo rechazar una suculenta oferta del París Saint-Germain.



Un caso aún por resolver es el del futuro del delantero internacional francés Wissam Ben Yedder, quien se ha ganado un puesto de privilegio en Europa como goleador tras las tres temporadas que lleva en el Sevilla.



El francotunecino es un jugador cotizado y, si llega una gran oferta por él, el Sevilla tendría que reaccionar, aunque independientemente de ello la cartera de refuerzos aún esta abierta en algunas posiciones concretas como pudiera ser la portería o los extremos.



Entre tanto, y a la espera de inaugurar la campaña oficial con el partido en el campo de Espanyol de la primera jornada de LaLiga Santander, las sensaciones han sido en general buenas en los ensayos de pretemporada, con victorias de mérito ante potentes rivales, como la conseguida (2-1) ante el flamante campeón de Europa, el Liverpool, en la gira estadounidense