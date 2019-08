El nuevo método del Betis

EFE

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' es el entrenador elegido por el Betis para retomar el proyecto de crecimiento del equipo y devolverlo a las competiciones europeas, en las que no estará este curso después de un discreto ejercicio que acabó con la etapa de Quique Setién en el banquillo.



Arrancó fuerte el equipo verdiblanco en la segunda temporada del preparador santanderino tras lograr en su primer año la clasificación para la Liga Europa.



Con el estilo muy marcado de protagonismo con el balón, de mucha posesión y toque, se chocó a mediados de ejercicio con una losa que no pudo retirar, la falta de gol, y ello se unió a sonadas decepciones deportivas.



Casi seguido se produjo la eliminación en los dieciseisavos de final del torneo continental a manos del Rennes francés y de las semifinales de la Copa del Rey ante el Valencia, lo que torció definitivamente la marcha.





La afición dejó de tener confianza en la filosofía de juego de Setién, se criticó mucho en las gradas del Villamarín la falta de profundidad y recursos ante el gol y ello derivó en una temporada en la que se acabó en un discreto décimo puesto de LaLiga Santander.



Horas después de acabar la competición, el Betis anunció que Setién no cumpliría la tercera campaña que tenía contratada y desde ahí se desató una crisis que recordaba a otros tiempos.



Lorenzo Serra Ferrer, que también cumplía su segunda temporada como vicepresidente deportivo, no quiso sumarse a la profunda reforma de la secretaría técnica e incluso el balear acabó su tercera etapa verdiblanca con un profundo desencuentro con el presidente y con consejero delegado del club, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, respectivamente.



Ya sin Serra Ferrer, el Betis ha reconstruido la dirección deportiva y para el banquillo se depositó la confianza en Rubi después de que el preparador catalán destacara en el Espanyol la pasada campaña y dejara el conjunto barcelonés clasificado para la Liga Europa.



Rubi, de entrada, se ha encontrado con la marcha al Roma del portero titular y nuevo internacional, Pau López; también del lateral izquierdo campeón de Europa sub-21 Júnior Firpo, que se fue Barcelona, y de una de las revelaciones del pasado ejercicio, el centrocampista argentino Giovani Lo Celso, quien fue llamado por el Tottenham inglés.



Con la inyección económica recibida por estas operaciones, el club trabaja en paliar las importantes ausencias para completar una plantilla en la que, no obstante, permanecen futbolistas básicos y de gran rendimiento como los centrales Marc Batra y el argelino Aïsa Mandi, el centrocampista portugués William Carvalho, el medio mexicano Andrés Guardado, el mediapunta Sergio Canales o el extremo Joaquín Sánchez.



Por ahora, el fichaje estrella es el atacante Nabil Fekir, vigente campeón de mundo con Francia; y con él han reforzado el equipo otro jugador de la zona ofensiva como Juanmi Jiménez, que llega tras un buen rendimiento en la Real Sociedad; el portero Dani Martín (Sporting de Gijón) o el lateral izquierdo Alfonso Pedraza, quien llega cedido por el Villarreal.



Se espera que a este elenco de fichajes se sumen en próximas fechas al menos otros dos, como podrían ser el delantero del Espanyol Borja Iglesias y el lateral del Rayo Vallecano Alex Moreno, por los que el club negocia con sus respectivos clubes.



Con estos mimbres el Betis de Rubi cerró una pretemporada en la que aún mostró algunas deficiencias en el sistema defensivo y, como en el pasado curso, falta de definición ante el gol, aunque la formación de la plantilla sigue abierta y, en cualquier caso, la ilusión es máxima para responder con éxito a los miles de fieles béticos.