El Celta llegará hasta donde alcance el motor de Aspas

EFE

La continuidad de Iago Aspas y los fichajes de Santi Mina y Denis Suárez elevan la exigencia del Celta de Vigo, con Europa como principal objetivo, aunque desde el club prefieran no mirar tan alto para evitar un susto como el del pasado curso, cuando sintió la amenaza del descenso hasta la última jornada.



Desde la última temporada de Eduardo Berizzo, cuando el Celta alcanzó las semifinales de la Europa League y Copa del Rey, los seguidores no estaban tan ilusionados con su equipo. La operación "retorno" ha disparado la confianza del celtismo, pese a la salida del goleador uruguayo Maxi Gómez.



La nómina de jugadores que han llegado -Santi Mina, Denis, Aidoo, Jorge Sáenz y Gabriel "Toro" Fernández- ha permitido, a priori, dar un salto de calidad significativo, especialmente en la zona de ataque. Pero Fran Escribá apela a la prudencia. Siente que el equipo necesita un par de piezas más para completar su puzzle.



El técnico valenciano, que iniciará el proyecto tras obrar el milagro de la salvación la pasada campaña, ha pedido un mediocentro de corte defensivo y un extremo. Éste último podría ser el sevillista Nolito, que ya ha dado el visto bueno para su regreso a Balaídos, donde ofreció sus mejores repertorios futbolísticos.





"Con Nolito tendríamos uno de los mejores ataques de LaLiga", aventuró Denis Suárez. Aspas, Hugo Mallo, Brais Méndez también han reclamado a los dirigentes un esfuerzo para cerrar la vuelta del extremo andaluz. Todo está encaminado, sobre todo tras la salida de Emre Mor y Facundo Roncaglia, dos de las fichas más altas de la plantilla.



A Escribá, no obstante, le preocupan otros problemas. Su equipo sigue sin mejorar a nivel defensivo, su gran obsesión. Durante la pretemporada, el Celta cometió viejos errores, concedió demasiadas ocasiones al rival. Y el Real Madrid espera en el estreno liguero.



La falta de un recambio para el turco Okay Yokuslu es otro de los dolores de cabeza para el preparador celeste. Escribá no tiene demasiada confianza en el joven Fran Beltrán; tampoco en Jozabed. Frente al Unión Berlín, situó como mediocentro defensivo al central Jorge Sáenz. Un aviso para los mandatarios.



A la conclusión del último amigable del verano contra la Lazio, demandó más fichajes: un centrocampista de corte defensivo y uno o dos jugadores de banda. Ese partido lo presenció, junto al lesionado Santi Mina, el mediocentro Pape Cheikh. El jugador del Olympique de Lyon quiere regresar a Balaídos. Solo falta, como sucede con Nolito, el acuerdo entre clubes.



El inicio de curso es de máxima exigencia. El Celta se enfrentará a cuatro de los cinco primeros clasificados en las primeras cinco jornadas: Real Madrid, Valencia, Sevilla, Granada y Atlético de Madrid. Será un buen test para examinar las aspiraciones celestes.