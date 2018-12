Jeison Murillo es presentado como jugador del Barcelona

EFE

El nuevo jugador del FC Barcelona, el colombiano Jeison Murillo, expresó este jueves "su agradecimiento" al club porque le haya abierto "la puerta más grande del mundo del fútbol", lo que consideró "un sueño de pequeño cumplido".



El defensa central vivió su primer día oficial de azulgrana que comenzó con el acto protocolario de la firma del contrato que le vincula en calidad de cedido por el Valencia hasta el final de la presente temporada, con una opción de compra, no obligatoria, por parte del club catalán por 25 millones de euros.

Lo hizo en el palco President Suñol del Camp Nou acompañado del presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu y el vicepresidente del club Jordi Mestre. En el momento de plasmar su firma en el contrato lo hizo acompañado de su hija Celeste, en una simpática imagen.



Murillo reconoció que ganarse la continuidad en el club azulgrana será el reto más grande de su carrera. "Sabemos lo que significa el Barcelona y espero que mi tiempo aquí sea largo. Solo está en mí demostrar que puedo ser parte del club", dijo el jugador.



El colombiano señaló que tener a Leo Messi como compañero de equipo será "un alivio" para él, acostumbrado a sufrirlo cuando lo tuvo como rival. "Es el mejor del mundo y significa mucho para el fútbol", destacó Murillo.

#EnjoyMurillo ⚽️

Una invitada muy especial para un momento único 😍 pic.twitter.com/xaDbSrsPQV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 27, 2018

Jeison Murillo desveló que ya ha tenido "una pequeña conversación" con su nuevo técnico, Ernesto Valverde, del que dijo que tiene "confianza" en él y ahora le toca a el mismo "demostrarle al equipo porque fui elegido para vestir esta camiseta".



El ex del Valencia llega un año después de que lo hiciera su "amigo" Yerry Mina, ahora en el Everton. Murillo evitó compararse con Mina, aunque desveló que su compatriota le "recomendó y aconsejó cosas" sobre su nuevo club.



Se definió el nuevo fichaje azulgrana como un central "noble y tranquilo" al que le gusta "darle gusto a la pelota", que espera aportar al equipo su "experiencia en la liga y ayudarle a conseguir los objetivos".



Murillo dijo que a pesar de no contar para Marcelino García Toral, su técnico en el Valencia, "siempre continué trabajando para que cuando llegaran cosas grandes las pudiera aprovechar".



Considera el jugador este fichaje por el Barcelona como una situación "muy linda" y un plus "muy grande" para volver a la selección colombiana: "todo depende de mí y mi juego en el Barcelona marcar mi llegada a la selección".



Antes de su primera rueda de prensa, el nuevo jugador azulgrana, que lucirá el número 17 en su camiseta, saltó al césped del Camp Nou donde le esperaban un grupo de niños de la escuela del FC Barcelona con el que hizo su primer rondo con la camiseta azulgrana.



En las gradas, unos 1.500 aficionados, muchos de ellos con banderas colombianas, celebraron los primeros toques de balón del central sudamericano, que se hizo su primera sesión de fotos como nuevo jugador del club.



El director deportivo del FC Barcelona, Eric Abidal, definió a Jeison Murillo como un defensa central "rápido, contundente, con carácter y que va bien de cabeza". Para Abidal es "importante" que el club mantenga este perfil de jugador.



Preguntado por si no había un jugador en la cantera que pudiera ocupar la posición de central en el equipo, Abidal dijo que el fichaje de Jeison Murillo "no cambia nada en la planificación" del club y que "seguirán subiendo" al primer equipo jugadores del Barcelona B.