El Atleti-Barça, que condicionó el Clásico, ya tiene horario

GOAL

Ya se conoce el horario para la disputa del encuentro entre el Atlético de Madrid y Barcelona, el plato fuerte de la jornada 15 que echará el telón con el partido entre ambos.

LaLiga ha anunciado que el duelo entre los de Simeone y Valverde, uno de los partidos que más interés despiertan al confeccionar el calendario cada temporada se jugará a las 3:00 PM ET.

HORARIOS | Consulta cuándo se disputarán los encuentros de la J15 de #LaLigaSantander. https://t.co/jwEpZn7XIb pic.twitter.com/4kJjwgjlJu — LaLiga (@LaLiga) October 31, 2019

Se da la circunstancia que el encuentro que ya se barruntaba que podría jugarse en domingo por los compromisos europeos y eso implicaba que el Barcelona prefiriese jugar el 18 de diciembre en lugar del 4 de diciembre, fecha libre en el calendario, para no acumular dos duelos ante equipos tan complejos como Atlético y Madrid con tan pocas fechas de margen.

En esa misma jornada donde varios equipos llegan de jugar competición europea también despiertan gran interés el Alavés-Real Madrid que se disputará el sábado 30 de noviembre a las 7:00 AM ET o el derbi valenciano entre Valencia y Villarreal que se jugará a las 3:00 PM ET del mismo sábado.