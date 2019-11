Costa sufre una hernia discal y podría estar 3 meses fuera

EFE

Diego Costa, delantero del Atlético de Madrid, sufre una "hernia discal cervical", según informó el parte médico del club, tras ser sometido a pruebas radiológicas por unas molestias, y podría estar hasta tres meses fuera de la competición si es intervenido de dicha dolencia.



"Los servicios médicos del club han realizado unas pruebas radiológicas a Diego Costa para valorar las molestias cervicales padecidas en los últimos días. Dichas pruebas han determinado que el delantero sufre una hernia discal cervical", explicó la entidad madrileña esta mañana en un comunicado en su página web oficial.

[📋] PARTE MÉDICO@diegocosta sufre una hernia discal cervical. En los próximos días nuestro delantero será valorado por especialistas en neurocirugía para establecer el tratamiento definitivo.

"En los próximos días será valorado por especialistas en neurocirugía para establecer el tratamiento definitivo", añadió la entidad sobre la dolencia del delantero, que podría ser intervenido para solucionar esa lesión, la opción más probable a día de hoy, con lo que, en ese caso, estaría de baja hasta un periodo de tres meses.



Diego Costa no volvería a jugar aproximadamente hasta mediados de febrero de 2020, con lo que se perdería la Supercopa de España en Arabia Saudí de enero; dos partidos de la Liga de Campeones (en casa con el Lokomotiv y fuera con el Juventus); al menos una ronda de la Copa del Rey y nueve jornadas de LaLiga Santander.





Esas nueve citas del campeonato comprenden los partidos en el estadio Wanda Metropolitano contra el Barcelona, el Levante, el Leganés y el Granada y como visitante frente al citado conjunto andaluz, el próximo sábado 23 de noviembre, el Villarreal, el Betis, el Eibar y el Real Madrid, si su recuperación supone tres meses.



Es otro revés para el delantero, sin fortuna con las lesiones en su segunda etapa en el club rojiblanco. Por ese motivo, más once partidos de sanción, ocho de ellos por su expulsión del abril pasado en el Camp Nou contra el Barcelona, el ariete ha jugado 59 encuentros de los 95 posibles desde su reestreno con el Atlético en enero de 2017. Ha marcado catorce goles y ha dado once asistencias.



Dos de esos tantos y tres pases de gol corresponden a esta misma temporada, en la que, después de ser baja en los dos primeros choques, ha jugado todos los encuentros en los que ha estado disponible, 15, 12 de ellos de titular, aunque en el último tramo sólo había partido del once en dos de los tres duelos más recientes.



Hace un año, la intervención quirúrgica del quinto metatarsiano del pie izquierdo a la que fue sometido el 5 de diciembre en Brasil marcó la pasada campaña. Diego Costa se perdió 14 encuentros por ese motivo. También otros siete por diversas lesiones o molestias musculares. Jugó 21 choques de 44 posibles, entre ellos la Supercopa de Europa, en la que lideró al conjunto rojiblanco al título (2-4).



De sus 21 partidos, 19 fueron desde el once. Marcó cinco goles y aportó tres asistencias a sus compañeros... hasta su expulsión en el Camp Nou contra el Barcelona, cuando el Atlético disputaba sus últimas opciones de pelear por el campeonato. El Comité de Competición le sancionó con ocho partidos, hasta el final del curso.



Sus 23 partidos, 20 de titular, con siete goles y cinco asistencias, del semestre de su vuelta al Atlético desde el Chelsea, de enero a junio de 2017, cuando se perdió nueve duelos bien por lesiones musculares, siete, o por sanción, dos, completan los números de Diego Costa en su etapa actual en el club rojiblanco.



Su lesión también es un contratiempo indudable para el Atlético, que perderá durante tres meses, si se confirma la intervención quirúrgica, a uno de sus delanteros de referencia, más allá de que esta campaña la había comenzado por debajo de las expectativas, pero había sido titular en 12 de los 17 duelos y había participado en cinco goles, dos como autor y tres como asistente.



Diego Simeone se quedará en ese tiempo con un hombre menos en su plantilla -de 21 jugadores con Costa-, sin un efectivo en el que tiene mucha confianza, sin un goleador y sin una pieza clave para la competencia en la delantera, en la que dispone de Álvaro Morata, Joao Félix, Ángel Correa e Ivan Saponjic, este último sin minutos, además del recurso desde el filial del atacante Rodrigo Riquelme.



En las dos primeras citas del curso en las que Diego Costa no estuvo disponible, una por sanción y otra por lesión, frente al Getafe y el Leganés, respectivamente, el técnico apostó por la pareja Joao Félix-Morata como titulares. En los últimos duelos, cuando el hispano-brasileño ha sido suplente y el atacante portugués ha estado fuera por un esguince de tobillo, Correa jugó con Morata.