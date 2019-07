GOAL

Según Sport, la dirección deportiva del Barça ha decidido colgar el cartel de transferible a Samuel Umtiti.

Ya no hay prisas por cuadrar las cuentas y no se aceptará ningún traspaso que no llegue a los 50 millones de euros, según aquella publicación, que agrega que Juventus y Manchester United han mostrado cierto interés en el jugador, pero no han movido ficha de forma oficial.