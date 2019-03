Atlético de Madrid tiene una visita clave a la Real Sociedad

EFE

Tres derrotas en sus últimas cuatro visitas a Anoeta avisan al Atlético de Madrid, sin Diego Costa, pero con Álvaro Morata y Antoine Griezmann, reencontrado con una Real Sociedad invencible en 2019, aspirante a Europa y subida en una racha de ocho jornadas sin perder en LaLiga.

Un reto de envergadura para la insistencia en la Liga del equipo rojiblanco, que aborda un estadio que dimensiona la complejidad que siente como visitante. Sólo en el Camp Nou de Barcelona y en el estadio de La Cerámica del Villarreal ha perdido tanto como en Anoeta en el último lustro, con tres derrotas en cada uno de ellos.



Ni en el Santiago Bernabéu del Real Madrid ni en el estadio de Mestalla del Valencia ni en el Sánchez Pizjuán de Sevilla ni en el Benito Villamarín del Betis ha sufrido tanto en los tiempos más recientes de la era Simeone en la Liga como en el terreno que se propone asaltar este domingo, donde encadena, además, dos derrotas.



El pasado curso, por un sonoro 3-0, y hace dos, por 2-0, en dos partidos más que decepcionantes del equipo rojiblanco, al que la Real Sociedad desfiguró sin discusión en ambos choques. El 2-1 de la campaña 2014-15 completa la lista de las tres derrotas de la era Simeone en Anoeta, donde su último triunfo fue en 2015-16 por 0-2.

Aquella victoria, el 18 de octubre de 2015, la abrió Griezmann, tan determinante entonces como lo es ahora para el Atlético, reencontrado con la Real Sociedad, su club anterior, cinco cursos y 130 goles después. Por ejemplo, de los últimos diez goles como visitante de su equipo, él ha sido un elemento esencial en nueve.



No rota casi nunca el atacante francés, titular en catorce de los últimos quince encuentros y en 34 de los 37 de su equipo hasta ahora en la actual temporada. Lo necesita el Atlético. También en Anoeta, donde liderará el ataque rojiblanco, acompañado por Álvaro Morata, ya estrenado como goleador, hace una semana contra el Villarreal.



La entrada del atacante madrileño por Diego Costa, baja por unas molestias insercionales en la zona inguinal-cadera, es una de las dos posibles variaciones respecto al once que presentó Diego Simeone en el triunfo más imponente hasta la fecha de la campaña: el 2-0 con el que doblegó el 20 de febrero al Juventus en la Liga de Campeones.



La otra puede surgir en el medio campo, con la duda entre Thomas Lemar o Thomas Partey. Uno de los dos partirá del once, con el consecuente traslado de puestos de Saúl Ñíguez, de medio centro o en la derecha, y de Koke Resurrección, en la derecha o en la izquierda, dependiendo de la elección final de Simeone entre ambos jugadores.



No habrá cambios en el resto. Ni en la portería, con Jan Oblak; ni en la defensa, con Juanfran Torres, José Giménez, Diego Godín y Filipe Luis; ni en el medio, con Rodrigo Hernández, además de los citados Saúl y Koke y de los delanteros Griezmann y Morata.

📝 Lista de 19 jugadores para el partido de mañana. AUPA REAL!!!#RealSociedadAtleti pic.twitter.com/PPDGqhZoHh — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 2, 2019

Ese es el probable once del Atlético, que mantiene la baja de Lucas Hernández por cuarto choque seguido, que pierde también a Nikola Kalinic por unas molestias lumbares y que ha reaccionado a las dos derrotas consecutivas frente al Betis (1-0) y el Real Madrid (1-3) con una semana repleta de triunfos: desde el apurado 0-1 al Rayo Vallecano al práctico 2-0 al Villarreal, ambos en la Liga, pasando por el citado y sobresaliente 2-0 al Juventus en Europa.



Ahora tendrá enfrente a la Real Sociedad, con la baja de Adnan Januzaj y el regreso de Willian José tras sanción, que aspira a seguir invicta en 2019 y plantarse en puestos europeos y que se ha hecho fuerte en casa con tres victorias y un empate desde que cambió de técnico con la llegada de Imanol Alguacil.



El conjunto vasco afronta además el encuentro en uno de sus mejores momentos de resultados desde la temporada 2012-203, tras enlazar ocho jornadas sin conocer la derrota, solvente en defensa y letal en ataque en sus partidos locales.



Los donostiarras no podrán contar con Asier Illarramendi, al que le quedan todavía algunas semanas de ausencia por una grave lesión muscular.



Sin embargo, llueve menos para Imanol con respecto al último encuentro ante el Girona, cuando se quedó también sin Willian Jose, su máximo goleador, Theo Hernández, titular en el lateral izquierdo, que se medirá al equipo en el que se formó como jugador, y el belga Adnan Januzaj -éste último no llega a este compromiso-.



Se espera un partido con pocos goles porque el Atlético lo tiene así integrado en su ADN y los vascos han mejorado su trabajo defensivo, con sólo un tanto en contra en cinco encuentros, además éste de penalti discutible en el derbi ante el Athletic de Bilbao.



La victoria blanquiazul es fundamental para el propósito del equipo de Anoeta de pelear por Europa. La Liga de Campeones está a cuatro puntos, la Liga Europa a dos y es la primera gran oportunidad de presentar esta temporada su candidatura continental.