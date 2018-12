Athletic Club empata 1-1 en casa con Valladolid

EFE

Un gol de Oscar Plano en el minuto 92 igualó este sábado en San Mamés un partido que parecía llevarse el Athletic Club después de que Aritz Aduriz emulase a su amigo Jon Rahm, presente en la grada, para abrir el marcador llegándose también al descanso con un 'putt' desde el punto de penalti.



Oscar Plano marcó tras un enorme barullo en el área local y aprovechando que Dani García invalidó estando fuera del campo el fuera de juego en el que se encontraba al marcar el madrileño sobre el rectángulo de juego.

FINAL #AthleticRealValladolid 1-1



Ese gol quitó protagonismo y trascendencia al 'putt' desde los once metros de Aduriz. El ariete internacional batió a Enric Masip sin carrerilla y apenas armando la pierna con un disparo suave junto al palo cuando el meta catalán seguro que esperaba que su rival cogiese un mayor impulso y se tomase más tiempo para la ejecución de la falta máxima por clara mano de Keko Gontán a remate de Iker Muniain tras un centro desde la derecha de Ander Capa.



A pesar de no lograr los tres puntos, el Athletic con el empate sale de los puestos de descenso a la espera de que se complete esta decimoséptima jornada el 3 de enero con el Villarreal-Real Madrid a la vuelta de los blancos del Mundial de Club conquistado este sábado.



El Valladolid, por su parte, fortalece su posición en la zona media de la tabla a la que parecía haberse enganchado el Athletic antes del gol de Oscar Plano.



Con las novedades de Muniain y Williams en los locales y la baja a última hora de Toni Villa en los visitantes por un proceso gripal, arrancó el partido sin apenas ritmo y con pocas cosas que contar en el primer cuarto de hora.



Hasta que el Athletic contó con su primera ocasión, un remate de Capa a las manos de Masip tras recibir de Aduriz, quien se había hecho con un balón al área de Raúl García y dejó un balón franco al de Portugalete para rematar.



Insistió el Athletic, aunque sin éxito ni más peligro que una jugada de Williams en fuera de juego y un remate a la media vuelta al lateral de la red de Raúl después de Iñigo Martínez devolviese al área pequeña una falta muy pasada de Beñat hacia el central internacional.



Menos aún amenazó el Valladolid en toda la primera parte, que solo en un fuera de juego de Unal y en una acción a balón parado que no llegó ni a ser rematada inquietó a la numerosa parroquia de La Catedral. Dos jugadas irrelevantes, aún siendo las únicas del conjunto blanquivioleta.



Pero cuando parecía que llegaba al descanso sin mayores merecimientos de ninguno de los dos equipos, llegó el penalti con el que Aduriz abrió brillantemente el marcador. Una mano de Keko a remate de Muniain que ratificó el VAR como falta máxima. Un centro de Capa desde la derecha inició la jugada.



La transformación de Aduriz fue, una vez más, para el recuerdo. Un lanzamiento sin carrerilla y solo armando la pierna para sorprender a Masip con un suave disparo junto al palo cuando parecía que iba a iniciar unos paso atrás para tomar más impulso.



Hace solo dos partidos, en el anterior en San Mamés frente al Girona, con el Athletic amenazado con quedarse descolgado en la tabla, Aduriz dio los tres puntos a los 'leones' con una falta máxima a lo 'panenka' en el tiempo añadido.



Salió mejor el Valladolid tras el descanso, aunque tardó un buen rato en goza de su primera oportunidad para marcar. Fue en el minuto 63 en un fuerte disparo de Oscar Plano desde la frontal, a dejada de Unal, que dio en el palo izquierdo de la meta de Herrerín antes de salir por la línea de fondo.



Respondió de inmediato Iñigo Martínez con un disparo más lejano pero casi tan peligroso y también pegado al palo, una volea lejana a la que respondió atento Masip.



Un remate desviado a un balón bien ganado de Unal abrió el carrusel de cambios del partido y la recta final del encuentro. En la que no pasó demasiado hasta el tanto del empate ya en el añadido.