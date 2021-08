EFE

Pedri, futbolista de la selección española de fútbol olímpico, se mostró confiado de cara a la final frente a Brasil del próximo sábado asegurando que tienen “los pies en el suelo” y que “estudiando al rival” podrán hacer un “gran” partido.

“La experiencia de la Eurocopa fue superbonita, no acabó como deseamos, pero se coge mucha experiencia con cada partido, como con el Barça. Tenemos los pies en el suelo, sabemos lo que tenemos que hacer y estudiando al rival podemos hacer una gran final”, dijo en rueda de prensa.



Un Pedri que en un año ha pasado de no tener sitio fijo en el Barcelona a ser indiscutible tanto en su club como en las selecciones absolutas y olímpicas, algo inimaginable para él.



“La verdad que le diría que está loco, que es imposible que en una primera temporada tuviera la suerte de jugar tantos partidos en un club como el Barcelona y en la selección de mi país. Es un orgullo cada día”, comentó.



Su estado físico, tras 73 partidos disputados, fue el centro de las preguntas. “Me encuentro bien, siempre intento aportar al equipo lo máximo posible y hacer lo que me dice el míster en cada momento. En esta selección tenemos un gran grupo y es lo que nos ha llevado a estar en la final”, valoró sobre su torneo al ser preguntado por EFE.



“Es normal que la gente piense que estoy cansado, llevo muchos partidos, pero intento descansar cada día y cuidarme. Sobre el descanso, el Barça es el que decide y lo que me digan lo haré”, añadió.



Pedri puede convertirse en el primer medallista de oro en la historia de Tenerife, pero para ello España tendrá que ganar a una Brasil de la que el centrocampista destacó su rendimiento.



“Me hubiese gustado desde el principio tener una final contra Brasil, sobre todo por alcanzar una final y porque me ha gustado siempre jugar contra los mejores. Va a ser un partido complicado, ellos juegan muy bien al fútbol”, completó.



Por último, valoró la experiencia olímpica: “Es una locura ver que todos los deportistas viven en el mismo sitio, en la misma cama; todos con una gran humildad. Te trataban muy bien cuando le pedías una foto y se agradece que haya deportistas así”, concluyó.