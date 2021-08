EFE

Argentina cayó hoy ante Países Bajos en la final de hockey femenino de los Juegos de Tokio, y se llevó la plata olímpica en un partido el que la garra de "Las Leonas" no bastó frente a unas rivales muy efectivas tanto en ataque como en defensa.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



Las argentinas fueron por detrás en el marcador desde el comienzo del encuentro disputado en el Estadio de Hockey de Oi, en Tokio, y aunque lograron recortar distancias y se volcaron sobre el arco rival en el tramo final, no pudieron con las holandesas.



Ambas selecciones reeditaron así el resultado de la final de los Juegos de Londres 2012, en la que las de naranja también conquistaron el oro con una victoria por 2-0.



Las holandesas gobernaron el partido desde el inicio y en su primer pentalti córner mandaron la bocha al travesaño, sobre un terreno de juego aún mojado por la lluvia caída durante la jornada en Tokio.



La albiceleste se había plantado en la final tras vencer a Alemania y la India, mientras que las europeas se habían desecho de Nueva Zelanda y Gran Bretaña en cuartos y semifinales.

🇦🇷🏑🇦🇷🏑🇦🇷🏑🇦🇷🏑🇦🇷🏑🇦🇷🏑

🇦🇷🏑🇦🇷🏑🇦🇷🏑🇦🇷🏑🇦🇷🏑🇦🇷🏑

Argentina se queda la #plata

¡Al obelisco se va igual! 🙌

🇦🇷🏑🇦🇷🏑🇦🇷🏑🇦🇷🏑🇦🇷🏑🇦🇷🏑

🇦🇷🏑🇦🇷🏑🇦🇷🏑🇦🇷🏑🇦🇷🏑🇦🇷🏑 pic.twitter.com/nOhlAlhTV2 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) August 6, 2021





El segundo cuarto también arrancó con claro dominio naranja, y Nunnink y Verschoor gozaron de claras oportunidades para abrir el marcador con disparos que se marcharon por muy poco fuera del arco de Succi.



Tanto avisó holandés vaticinaba lo que llegaría en el minuto 23, cuando Matla abrió el marcador en un penalti córner, el tercero lanzado por las europeas. Estas continuaron su asedio y lograron otro tanto por la misma vía, esta vez materializado por Maasakker solo tres minutos después.



La misma jugadora holandesa no perdonó en otro penalti córner, en el que sentenció con un ajustado disparo ante el que nada pudo hacer Succi.



Pero "las Leonas" no se dieron por vencidas y lograron recortar distancias a través de un córner corto que mandó dentro Gorzelany al término del segundo cuarto, poniendo el 3-1 en el marcador de Oi.



Las argentinas salieron más combativas y firmes en defensa en el tercer parcial, y con la ayuda de Succi, evitaron más tantos de unas holandesas muy peligrosas en cada uno de sus ataques, pero no lograban abrirse camino hacia la meta rival.



En el último cuarto "Las Leonas" lo dieron todo para tratar de apurar sus opciones frente a unas rivales ordenadas en la retaguardia y que aguardaban para hacer daño al contragolpe.



Las holandesas corrieron a abrazarse al centro del terreno de juego al sonar el pitido final, mientras las argentinas se reunieron en corrillo en su área y recibieron los ánimos del técnico Carlos José Retegui tras haberse quedado, una vez más, tan cerca de la gloria.



Argentina se llevó así de Tokio otra plata como las conquistadas en Sídney 2000 y Londres 2012, mientras que sus rivales lograron oros en Londres 2012 y Pekín 2008, a la que se sumó una plata en Río.



Ambas selecciones se habían enfrentado en siete ocasiones antes en unos Juegos Olímpicos, con 5 victorias para las europeas y una sola victoria para "Las Leonas".



El partido de hoy completó el podio olímpico en Tokio, después de que Gran Bretaña se llevara este mismo viernes el bronce tras derrotar a la India (4-3) en el partido por el tercer puesto, enlazando su tercera medalla consecutiva en unos Juegos después del oro de Río 2016 y el bronce en Londres 2012.