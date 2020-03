EFE

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció hoy que los preparativos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 siguen adelante pese a la amenaza global del COVID-19, argumentando que aún quedan cuatro meses para la gran cita deportiva y aún no deben tomarse "decisiones drásticas".

"El COI sigue completamente comprometido con los JJOO de Tokio 2020, y con más de cuatro meses para su inicio aún no es necesario tomar en este momento decisiones drásticas", explicó la organización en un comunicado.

El organismo con sede en Lausana "anima a todos los deportistas a seguir preparándose para Tokio lo mejor que puedan", después de que el presidente del COI, Thomas Bach, celebrara hoy una reunión virtual con presidentes de los comités olímpicos nacionales para analizar la actual crisis.

Communique from the International Olympic Committee (IOC) regarding the Olympic Games Tokyo 2020 https://t.co/EumE9qtROI