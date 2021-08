Suecia vence 1-0 a Australia y clasifica a la final

EFE

Suecia sobrevivió a la superioridad con el balón y a las ocasiones de Australia y aprovechó su gran oportunidad, en una indecisión en la salida de la guardameta Micah Teagan nada más comenzar la segunda mitad, para meterse en su segunda final consecutiva de Juegos Olímpicos, esta vez frente a Canadá.



La selección norteamericana derrotó, también por la mínima y con sufrimiento, a su vecina del sur y será el rival para una Suecia que persigue su primera medalla de oro tras tener que conformarse con la plata en Río 2016 al perder la final ante Alemania (2-1).

El equipo escandinavo volvió a sufrir contra Australia, como ya hizo en la fase de grupos, pero volvió a ganar, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Las condiciones climáticas que se dieron en Yokohama, 29 grados y 89 por 100 de humedad no ayudaron a que fuera un partido vistoso. Es más, hasta el minuto 37 no hubo nada destacable.



Fue entonces cuando la portera sueca, jugadora del Atlético de Madrid, Hedvig Lindahl, salió con dudas a por un balón dividido y facilitó el disparo a Kyah Simon, aunque no estuvo acertada, como en el resto del encuentro.



Australia apretó antes de ir al descanso, pero ni Alanna Kennedy con un disparo lejano ni Samantha Kerr en el 42 con un tanto anulado por un ajustado fuera de juego en una falta lateral, pudieron abrir el marcador. Y lo acabaron pagando.



Nada más reanudarse el partido, Filippa Angeldal puso un centro al área al que Teagan dudó si salir o no, Blackstenius creyó más que nadie y forzó el balón suelto que Fridolina Rolfo aprovechó dentro del área, de volea, para hacer el 0-1 definitivo.



Australia continuó dominando el balón, pero siguieron negadas a la hora de demostrar su superioridad en el marcador y de aumentar el ritmo. Hasta el m.74 no llegó la más clara, pero, esta vez sin dudas, Lindahl se impuso al disparo fuerte de Stephanie Catley al primer palo. Recurrieron a centros laterales, pero más allá de alguna salida en falso no generaron peligro.

En el minuto 90+2 pudo llegar la sentencia, pero el gol de Kosovare Asllani, futbolista del Real Madrid, fue anulado por fuera de juego en el inicio de la jugada. Además, para la final de consolación, el conjunto australiano no podrá contar con Ellie Carpenter, ya que fue expulsada por una entrada con el tiempo casi cumplido.



Suecia se enfrentará a Canadá por el oro el próximo 6 de agosto en el estadio olímpico de Tokio, mientras que Australia y Estados Unidos se jugarán el bronce el día 5 en Kashima.