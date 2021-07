Brasileña Mayra Aguiar conquista su tercer bronce olímpico en Tokio

EFE

La judoca brasileña Mayra Aguiar se alzó con la medalla de bronce en la modalidad 78 kg en los Juegos de Tokio, su tercera presea olímpica tras alzarse ganadora en la repesca contra Corea.



"Estoy muy contenta, me siento emocionada como una niña, no puedo expresar todo lo que siento", afirmó la judoca ante los medios con la bandera de Brasil sobre el judogi después de un combate donde venció a la coreana Hyunji Yoon.



"He trabajado mucho y hoy he sacado todo", dijo y agradeció a su familia por darle "la fuerza para lograrlo", tras haber sufrido un año difícil y una cirugía.

La dos veces bronce en los Juegos Olímpicos de Londres y Río y campeona del mundo en 2017, la brasileña Mayra Aguiar, logró en un rápido combate tumbar de "ippon" a su contrincante y alzarse en el podio por tercera vez en unas Olimpiadas.



"Por supuesto iré a París" dijo al ser preguntada por su futuro y si tiene la mira puesta en los Juegos de París.



La actuación de la brasileña esta jornada en la casa de las artes marciales nipona fue brillante, con solo un escollo en el camino que la llevó a repesca, tras perder a favor de Alemania por "waza-ari", pero que no impidió que finalmente combatiese hasta el final para llevarse el tercer bronce a casa.