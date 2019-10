Petr Cech es la nueva sensación del hockey británico sobre hielo. Debutó con su nuevo equipo, los Guildford Phoenix, siendo figura en la victoria sobre el equipo de Swindon Wildcats, que vencieron desde los tiros penales.

Thank you all so much for coming out and supporting the @gford_phoenix this evening and thank you to the Swindon Wildcats 2 for a great game!



Man of the match awards

Swindon Wildcats #9@gford_phoenix #39 @PetrCech



As always, #letsgophoenix 🔥🔥🔥