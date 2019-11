Despido de un comentarista deportivo por comentarios racistas divide Canadá

EFE

El fulminante despido del comentarista deportivo más reconocido de Canadá, Don Cherry, por atacar a los inmigrantes en su programa de televisión, está provocando una ola de reacciones en favor y en contra de la popular figura en todo el país.

Durante décadas, el estrafalario y controvertido Cherry ha sido un icono canadiense con sus comentarios sobre el hockey sobre hielo, el deporte nacional de Canadá, en "Hockey Night in Canada", un programa de televisión que desde 1952 es la estrella de la televisión deportiva del país.

Pero a pesar de su popularidad, el lunes, Cherry, que anteriormente fue jugador y entrenador en la liga profesional de hockey de Norteamérica (NHL), fue despedido por Sportsnet, la cadena de televisión que tiene los derechos de transmisión de "Hockey Night in Canada".

El despido se produjo después de que Cherry, de 85 años y conocido por comentarios tan provocadores como las coloridas chaquetas y corbatas que luce en televisión, realizase una serie de comentarios atacando a los inmigrantes en la retransmisión del sábado.

En ese programa emitido en directo, Cherry, que en el pasado se ha identificado con posiciones políticas conservadoras extremas, empezó a criticar a aquellas personas que no lucen en la solapa la amapola roja.

La amapola roja es un símbolo que muchos canadienses lucen en el mes de noviembre para recordar a los militares canadienses muertos en las dos guerras mundiales y sirve de campaña para recaudar fondos para asociaciones de militares veteranos.

Don Cherry’s rant on immigrants:



“You people... love our way of life, love our milk and honey. At least you could pay a couple of bucks for poppies or something like that. These guys paid for your way of life that you enjoy in Canada.”



Ron MacLean nodded and gave a thumbs up. pic.twitter.com/OXnIwV1n9T