El británico Simon Yates (BikeExchange), ganador de la segunda etapa del Giro de Italia, una contrarreloj de 9,2 kilómetros por el centro de Budapest (Hungría), dijo que "no esperaba esta victoria" y admitió que para finalizar primero intentó "dar lo mejor" que tenía.

Yates (Bury, 29 años), ganador de la Vuelta a España en 2018 y tercero en el Giro de Italia de 2021, registró en meta un tiempo de 11:50, aventajando en solo tres segundos a Van der Poel (Alpecin Fenix).

"He mostrado lo mejor que tenia. Aún así no esperaba esta victoria pero ahora hay que celebrarlo como viene. He intentado ir lo más rápido posible y ha funcionado. En este tiempo hemos trabajado mucho en equipación para llegar a pruebas como ésta", dijo Yates, al llegar a meta.

Pese a la victoria del británico, Van der Poel mantiene la maglia rosa con once segundos de ventaja en la general respecto a Yates.

"Van der Poel ha estado muy cerca de ganar, pero he conseguido mantener el tiempo realizado y lograr la victoria. Todavía tenemos muchas etapas por delante y ya se verá qué pasa, pero de dos contrarreloj que hay en este Giro ya he ganado una, así que ahora voy a disfrutar de lo conseguido", concluyó.