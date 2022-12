EFE

Zinedine Zidane figura en la lista de posibles sustitutos de Tite en el banquillo de la selección brasileña, según publica el diario L'Équipe.



A sus 50 años, el ex técnico del Real Madrid cumple las condiciones que busca la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), es extranjero, tiene un buen currículum y está libre, a menos que en unos días Didier Deschamps decida no continuar como seleccionador francés.



En ese caso, Zizou sería el favorito para hacerse cargo de los "bleus" y la CBF tendría que buscar otro nombre. Candidatos no faltan: los argentinos Marcelo Gallardo o Mauricio Pochettino, el alemán Thomas Tuchel o los españoles Roberto Martínez o Rafael Benítez, son algunos de los que suenan con fuerza.

Zidane, en la lista de candidatos de Brasil.



📌 Según publica L'Equipe, el técnico francés cumple las condiciones que busca la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF): es extranjero, tiene un buen currículum y está libre.



📌 Sería el gran favorito. pic.twitter.com/7Vs4N6Ru3c — Relevo (@relevo) December 25, 2022





Pero el diario sitúa por encima a Zidane, que tiene en su haber tres ligas de campeones consecutivas con el Madrid (2016, 2017 y 2018) y cuenta con apoyos internos como el influyente Ronaldo.



Además, conoce bien a algunos de los integrantes del vestuario, como Vinicius, Eder Militao o Casemiro, a quienes tuvo a sus órdenes en el Madrid.



Zidane, que podría convertirse en el primer técnico extranjero de la "canarinha" desde el argentino Filpo Nuñez en 1965, tiene un elemento en contra: en la memoria de los brasileños figura como el verdugo de su selección en la final del Mundial de 1998 y en los cuartos de final de 2006.



Pero sería un fichaje de prestigio para una selección que busca el sexto título Mundial desde que en 2002 ganara el último con Luiz Felipe Scolari en el banquillo.