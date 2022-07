Xavi Hernández no dirigirá al Barcelona en el amistoso ante Inter Miami este martes por problemas con su visado para ingresar a Estados Unidos, según reportaron medios españoles.

El DT del Barcelona no pudo montarse en el avión el pasado fin de semana porque Estados Unidos no aprobó su ingreso al país. Esta situación se da por sus tres visitas a Irán cuando era jugador del Al Sadd, un país que no es del agrado del país norteamericano,

Xavi y el club están tratando de resolver el problema para que el de Tarrasa pueda dirigir al equipo en El Clásico de Las Vegas, ante Juventus y en el último encuentro de la gira americana contra NY Red Bulls.

Lo que sí está confirmado es su ausencia en el banquillo del Barcelona para el partido ante Inter Miami, que se disputa este martes a las 8:00 pm, hora de Miami.

Óscar Hernández, hermano del DT, es quien se ha encargado de dirigir los entrenamientos de pretemporada en Estados Unidos y será la personas que dirija al equipo contra el Inter Miami.